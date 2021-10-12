İYİ Partili Özkan: Taksici, Anadolu yakasına geçirdiği müşteriden 400 dolar vize ücreti almış

"Yabancı bir profesör Anadolu Yakası'na geçmek için taksiye biniyor. Gideceği oteli söyleyince taksi şoförü 'Taksiyle Anadolu Yakası'na geçebilmemiz için önce vize almamız gerekiyor. Ben sizin için alırım, siz hiç zahmet etmeyin. Bedeli de kişi başı 400 dolar' diyor. Söylediklerinin inandırıcı olabilmesi için de karakolun önüne çekiyor. Hatta hoca konferansa geç kalınca bu durumu konferansı düzenleyenlere anlatıyor. Yaptırım yok. O dolandırıcılığı yapmış olan arkadaş taksicilik yapmaya devam ediyor ve İstanbullu taksicileri temsil ediyor. O yüzden taksicilerin başkanına diyeceğim şudur, öncelikle kendi kendinizi düzeltmeniz lazım."