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İYİ Partili Özkan: Taksici, Anadolu yakasına geçirdiği müşteriden 400 dolar vize ücreti almış
İYİ Partili Özkan: Taksici, Anadolu yakasına geçirdiği müşteriden 400 dolar vize ücreti almış
İBB'de konuşan İYİ Partili Özkan, bir taksicinin yabancı bir profesörü Anadolu yakasına geçirirken 400 dolar vize ücreti aldığını söyledi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T15:51+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Ekim ayı meclis toplantısında gündem dışı söz aldı. Bir başka taksiciden duyduğu iddiayı aktaran İbrahim Özkan, şunları söyledi:
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taksi, turist, vize

İYİ Partili Özkan: Taksici, Anadolu yakasına geçirdiği müşteriden 400 dolar vize ücreti almış

15:51 12.10.2021 (güncellendi: 16:12 12.10.2021)
© DHAİYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan
İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© DHA
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İBB'de konuşan İYİ Partili Özkan, bir taksicinin yabancı bir profesörü Anadolu yakasına geçirirken 400 dolar vize ücreti aldığını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Ekim ayı meclis toplantısında gündem dışı söz aldı.
Bir başka taksiciden duyduğu iddiayı aktaran İbrahim Özkan, şunları söyledi:

"Yabancı bir profesör Anadolu Yakası'na geçmek için taksiye biniyor. Gideceği oteli söyleyince taksi şoförü 'Taksiyle Anadolu Yakası'na geçebilmemiz için önce vize almamız gerekiyor. Ben sizin için alırım, siz hiç zahmet etmeyin. Bedeli de kişi başı 400 dolar' diyor. Söylediklerinin inandırıcı olabilmesi için de karakolun önüne çekiyor. Hatta hoca konferansa geç kalınca bu durumu konferansı düzenleyenlere anlatıyor. Yaptırım yok. O dolandırıcılığı yapmış olan arkadaş taksicilik yapmaya devam ediyor ve İstanbullu taksicileri temsil ediyor. O yüzden taksicilerin başkanına diyeceğim şudur, öncelikle kendi kendinizi düzeltmeniz lazım."

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