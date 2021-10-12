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https://tr.sputniknews.com/20211012/izmirde-hdp-binasina-saldiran-onur-gencer-arka-sokaklar-dizisinden-silah-begenmis-1049761859.html
İzmir'de HDP binasına saldıran Onur Gencer, Arka Sokaklar dizisinden silah beğenmiş
İzmir'de HDP binasına saldıran Onur Gencer, Arka Sokaklar dizisinden silah beğenmiş
HDP İzmir İl Başkanlığına girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T21:39+0300
2021-10-12T21:39+0300
türkiye
hdp
deniz poyraz
arka sokaklar
müebbet hapis cezası
onur gencer
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HDP İzmir İl Başkanlığına girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkındaki soruşturma tamamlandı.'Sinovac aşısının Türkiye disbritörlüğünü yapıyorum' İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yeni detaylar da yer aldı. Gencer’in daha önce 3 kez bindiği ticari taksinin şoförü olan A.B., sohbet esnasında ne iş yaptığını sorması üzerine Onur Gencer’in “Sinovac aşısının Türkiye disbritörlüğünü yapıyorum” şeklinde yanıt verdiğini söyledi.Cinayetten önceki süreçte Gencer’in arkadaşlarıyla sürekli silahlar hakkında konuştuğu da yer aldı. Onur Gencer’in, İ.A. isimli arkadaşıyla mesajlaşmalarında hangi tabancanın eline daha güzel oturacağını konuştuğu, ‘Arka Sokaklar’ isimli dizide yer alan ve Şevket Çoruh’un canlandırdığı ‘Komiser Mesut’ karakterinin dizide kullandığı tabanca modelini beğendiğini belirten mesajlaşmaları da iddianamede yer aldı.Bir seferde 450 mermi atmışOnur Gencer’in sürekli gittiği silah poligonunda görevli olan A.T. ise Gencer’in farklı zamanlarda poligona geldiğini ifade ederek, bir seferde 450 mermi atarak 2 bin 250 TL ödeme yaptığını belirtti. A.T., Gencer’in farklı zamanlarda poligona gelerek toplamda yaklaşık 5 bin TL’den fazla ödeme yaptığını da dile getirdi.FETÖ şüphelisini 'İmam' diye kaydetmiş Gencer’in olay sonrası el konulan cep telefonunda ise FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında soruşturma yürütülen kişilerin numaralarının kayıtlı olduğu tespit edildi. Gencer’in telefonunda Ş.K. ve H.B. isimli FETÖ şüphelilerinin yanı sıra Y.K. isimli FETÖ şüphelisini de “İmam” olarak rehbere kaydettiği belirlendi.Vücuduna 7 mermi isabet etmişDeniz Poyraz’ın vücuduna toplam 7 adet mermi isabet ettiği de belirtilen iddianamede, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside mermilerden 1 tanesinin Deniz Poyraz’ın kafasında, 4 tanesinin sol bacağına, 2 tanesinin ise sağ bacağına isabet ettiğinin belirlendiği yer aldı.Olayın ardından polis tarafından yakalanan Onur Gencer’in üzerinden, çantasından ve evinden çıkanlar da iddianamede yer aldı. Gencer’in üzerinden, çantasından ve evinden 2 adet çakı bıçağı, cinayeti işlediği 9 mm çapında Amerikan yapımı Ruger marka tabanca, tabancaya ait şarjör, 3 farklı cep telefonu, fotoğraf makinesi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve şarjörü, 2 adet farklı operatörlere ait sim kart, 1 adet av tüfeği ve 2 adet boş şarjör ile 50 adet av fişeği ele geçirildi.Gencer’in üzerinde ele geçirilen tabancanın şarjörünün boş olduğu, tüm mermileri ateşlediği ifade edildi.İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin sonuç bölümünde sanığın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.WhatsApp yazışmaları iddianamede yer aldıANKA'da yer alan habere göre İddianamede; Onur Gencer’in, cinayeti işledikten sonra Deniz Poyraz’ın fotoğrafını çekerek Whatsapp’ta “Leş 1” ibaresiyle paylaştığı belirtildi. Gencer’in, fotoğrafı paylaştığı arkadaşı O. ile yaptığı yazışma da iddianamede yer aldı. Gencer ile O. arasında cinayet sonrası geçen konuşma şöyle:O.: Bu ne oğlum?Gencer: Leş.O.: Kimin leşi?Gencer: PKK’lı bir o…O.: Nerden buldun bu fotoyu?Gencer: Ben çektim.O.: Vay a… ne zaman oldu bu olay?Gencer: Demin, 10 dakika önce.O.: Öhh kim vurdu?Gencer: Ben.O.: Ciddi misin?Gencer: Evet.O.: Oğlum sen asker misin?Gencer: Şu an firardayım, daha iyisi.
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hdp, deniz poyraz, arka sokaklar, müebbet hapis cezası, onur gencer

İzmir'de HDP binasına saldıran Onur Gencer, Arka Sokaklar dizisinden silah beğenmiş

21:39 12.10.2021
© İHA / ALİ GÖZETENHDP İzmir İl Başkanlığına girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer
HDP İzmir İl Başkanlığına girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© İHA / ALİ GÖZETEN
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HDP İzmir İl Başkanlığına girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre Gencer, ‘Arka Sokaklar’ isimli dizide kullanılan silahı beğendiği şeklinde arkadaşı ile konuşmuş.
HDP İzmir İl Başkanlığına girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkındaki soruşturma tamamlandı.

'Sinovac aşısının Türkiye disbritörlüğünü yapıyorum'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yeni detaylar da yer aldı. Gencer’in daha önce 3 kez bindiği ticari taksinin şoförü olan A.B., sohbet esnasında ne iş yaptığını sorması üzerine Onur Gencer’in “Sinovac aşısının Türkiye disbritörlüğünü yapıyorum” şeklinde yanıt verdiğini söyledi.
Cinayetten önceki süreçte Gencer’in arkadaşlarıyla sürekli silahlar hakkında konuştuğu da yer aldı. Onur Gencer’in, İ.A. isimli arkadaşıyla mesajlaşmalarında hangi tabancanın eline daha güzel oturacağını konuştuğu, ‘Arka Sokaklar’ isimli dizide yer alan ve Şevket Çoruh’un canlandırdığı ‘Komiser Mesut’ karakterinin dizide kullandığı tabanca modelini beğendiğini belirten mesajlaşmaları da iddianamede yer aldı.

Bir seferde 450 mermi atmış

Onur Gencer’in sürekli gittiği silah poligonunda görevli olan A.T. ise Gencer’in farklı zamanlarda poligona geldiğini ifade ederek, bir seferde 450 mermi atarak 2 bin 250 TL ödeme yaptığını belirtti. A.T., Gencer’in farklı zamanlarda poligona gelerek toplamda yaklaşık 5 bin TL’den fazla ödeme yaptığını da dile getirdi.

FETÖ şüphelisini 'İmam' diye kaydetmiş

Gencer’in olay sonrası el konulan cep telefonunda ise FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında soruşturma yürütülen kişilerin numaralarının kayıtlı olduğu tespit edildi. Gencer’in telefonunda Ş.K. ve H.B. isimli FETÖ şüphelilerinin yanı sıra Y.K. isimli FETÖ şüphelisini de “İmam” olarak rehbere kaydettiği belirlendi.

Vücuduna 7 mermi isabet etmiş

Deniz Poyraz’ın vücuduna toplam 7 adet mermi isabet ettiği de belirtilen iddianamede, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside mermilerden 1 tanesinin Deniz Poyraz’ın kafasında, 4 tanesinin sol bacağına, 2 tanesinin ise sağ bacağına isabet ettiğinin belirlendiği yer aldı.
Olayın ardından polis tarafından yakalanan Onur Gencer’in üzerinden, çantasından ve evinden çıkanlar da iddianamede yer aldı. Gencer’in üzerinden, çantasından ve evinden 2 adet çakı bıçağı, cinayeti işlediği 9 mm çapında Amerikan yapımı Ruger marka tabanca, tabancaya ait şarjör, 3 farklı cep telefonu, fotoğraf makinesi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve şarjörü, 2 adet farklı operatörlere ait sim kart, 1 adet av tüfeği ve 2 adet boş şarjör ile 50 adet av fişeği ele geçirildi.
Gencer’in üzerinde ele geçirilen tabancanın şarjörünün boş olduğu, tüm mermileri ateşlediği ifade edildi.
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin sonuç bölümünde sanığın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

WhatsApp yazışmaları iddianamede yer aldı

ANKA'da yer alan habere göre İddianamede; Onur Gencer’in, cinayeti işledikten sonra Deniz Poyraz’ın fotoğrafını çekerek Whatsapp’ta “Leş 1” ibaresiyle paylaştığı belirtildi. Gencer’in, fotoğrafı paylaştığı arkadaşı O. ile yaptığı yazışma da iddianamede yer aldı. Gencer ile O. arasında cinayet sonrası geçen konuşma şöyle:
O.: Bu ne oğlum?
Gencer: Leş.
O.: Kimin leşi?
Gencer: PKK’lı bir o…
O.: Nerden buldun bu fotoyu?
Gencer: Ben çektim.
O.: Vay a… ne zaman oldu bu olay?
Gencer: Demin, 10 dakika önce.
O.: Öhh kim vurdu?
Gencer: Ben.
O.: Ciddi misin?
Gencer: Evet.
O.: Oğlum sen asker misin?
Gencer: Şu an firardayım, daha iyisi.
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