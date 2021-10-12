İzmir'de vücut parçaları ve tıbbi atıklar bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde boş arazide insan vücudu parçaları bulundu. Parçaların yanında tıbbi atıklara da rastlandı.Subaşı Mahallesi'nde, mermer atıkların bulunduğu alanda, insana özgü organ ve uzuv parçası ile bez, iğne, kap gibi atık tıbbi malzemelerin olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi.Bulunan malzemeler ile vücut ve organ parçaları, Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Olaya ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma ve kaymakamlık da idari soruşturma başlattı.
Torbalı'da bir arazide insana özgü organ parçaları bulundu. Başsavcılık ve kaymakamlık soruşturma başlattı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde boş arazide insan vücudu parçaları bulundu. Parçaların yanında tıbbi atıklara da rastlandı.
Subaşı Mahallesi'nde, mermer atıkların bulunduğu alanda, insana özgü organ ve uzuv parçası ile bez, iğne, kap gibi atık tıbbi malzemelerin olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
Bulunan malzemeler ile vücut ve organ parçaları, Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Olaya ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma ve kaymakamlık da idari soruşturma başlattı.