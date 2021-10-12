https://tr.sputniknews.com/20211012/japonya-basbakani-egemenligimiz-guney-kuril-adalarina-kadar-uzaniyor-1049738361.html

Japonya Başbakanı: Egemenliğimiz güney Kuril Adaları’na kadar uzanıyor

Japonya Başbakanı: Egemenliğimiz güney Kuril Adaları’na kadar uzanıyor

Japonya’nın yeni Başbakanı Fumio Kişida, ülkesinin egemenliğinin Kuril Adaları’nın güneyindeki adalara kadar uzandığını söyledi. Rus Senatör Cabarov da bunun... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T12:27+0300

2021-10-12T12:27+0300

2021-10-12T12:27+0300

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ikinci dünya savaşı

kuril adaları

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Japonya parlamentosunun alt kanadındaki bir oturum sırasında Kişida, “Ülkemizin egemenliği kuzey bölgelere (Güney Kuril Adaları) uzanıyor. Bu meseleyi sonraki nesillere bırakmayıp çözüme kavuşturmalıyız. Hükümet adaların aidiyeti sorununu çözüp Rusya ile barış anlaşması imzalamakta kararlı” dedi.Kişida, daha önceki anlaşmalara dayanarak konuyla ilgili Moskova ile kararlı biçimde müzakereler gerçekleştirmek istediğini ifade etti.Cabarov: Japon toplumunu yatıştırmaya yönelik bir açıklamaKişida’nın açıklamalarıyla ilgili yorumda bulunan Rusya Federasyon Konseyi’nin Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, “Bu Japon toplumunu, siyasi partileri yatıştırmaya yönelik gösterme amaçlı bir parlamento konuşması” dedi.Cabarov, Kişida’nın Rusya’nın topraklarının bölünemez olduğunu, sınırların yeniden gözden geçirilemeyeceğini pekala bildiğini belirtti.“Topraklarımıza her türlü el uzatma girişimi tarafımıza karşı saldırganlık olarak değerlendirilecektir” diyen Cabarov, bu tür açıklamaların ilişkilere katkısı olmadığını, Kişida’nın Moskova’ya tutumunu açıklamasının zor olacağını dile getirdi.Kuril Adaları ve imzalanmayan barış anlaşmasıSovyetler Birliği, Japonya'nın kuzey bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki dört adayı İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.Japonya, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolü altına aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.1956’da Sovyetler Birliği ve Japonya, Moskova’nın barış anlaşmasının sonuçlanmasından sonra Habomai ve Şikotan’ın devredilmesi olasılığını gözden geçirmeyi kabul ettiği Ortak Deklarasyonu imzalamıştı, ancak sonraki görüşmelerde bu yönde ilerleme sağlanamamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210605/japon-vekil-kuril-adalari-sorunu-ancak-putinle-cozulebilir-1044665925.html

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