https://tr.sputniknews.com/20211012/japonyada-nufusun-yuzde-64ten-fazlasi-cift-doz-asilandi-1049732443.html
Japonya'da nüfusun yüzde 64'ten fazlası çift doz aşılandı
Japonya'da nüfusun yüzde 64'ten fazlası çift doz aşılandı
Japonya'da nüfusun yüzde 64,3'ünün, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çift doz aşılandığı açıklandı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T05:23+0300
2021-10-12T05:23+0300
2021-10-12T05:25+0300
koronavirüs
japonya
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Japonya hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılama faaliyetlerine yönelik verileri güncelledi.Buna göre, 11 Ekim itibarıyla ülke genelinde oturumu bulunan nüfusun yüzde 73,6'sına denk gelen yaklaşık 93,1 milyon vatandaş virüse karşı bir doz aşılandı.Nüfusun yüzde 64,3'üne tekabül eden yaklaşık 81,4 milyon kişinin ise çift doz aşılaması tamamlandı.65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 90,9 bir doz, yüzde 89,8'i çift doz aşılandı.Japonya hükümeti, istekli vatandaşların aşılanmasını, bu ay sonu ya da kasım başına dek tamamlamayı hedefliyor.126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210915/japonyada-pfizer-uretimi-kovid-19-asisi-siseciklerinde-yabanci-madde-saptandi-1048913074.html
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japonya, koronavirüs, koronavirüs aşısı
Japonya'da nüfusun yüzde 64'ten fazlası çift doz aşılandı
05:23 12.10.2021 (güncellendi: 05:25 12.10.2021)
Japonya'da nüfusun yüzde 64,3'ünün, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çift doz aşılandığı açıklandı.
Japonya hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılama faaliyetlerine yönelik verileri güncelledi.
Buna göre, 11 Ekim itibarıyla ülke genelinde oturumu bulunan nüfusun yüzde 73,6'sına denk gelen
yaklaşık 93,1 milyon vatandaş virüse karşı bir doz aşılandı.
Nüfusun yüzde 64,3'üne tekabül eden yaklaşık 81,4 milyon kişinin ise çift doz aşılaması tamamlandı.
65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 90,9 bir doz, yüzde 89,8'i çift doz aşılandı.
Japonya hükümeti, istekli vatandaşların aşılanmasını, bu ay sonu ya da kasım başına dek tamamlamayı hedefliyor.
126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.