https://tr.sputniknews.com/20211012/kilicdaroglu-osman-kavala-selahattin-demirtas-neden-hapiste-1049744319.html

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvenliği olacak

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvenliği olacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda tüm kağıt toplayıcılarının sosyal güvenliğinin olacağını söyledi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T13:43+0300

2021-10-12T13:43+0300

2021-10-12T13:59+0300

politika

chp

selahattin demirtaş

kemal kılıçdaroğlu

osman kavala

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantılarında açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: - Osman Kavala neden hapiste, Selahattin Demirtaş neden hapiste, askeri öğrenciler neden hapiste? Türkiye'nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Adaleti getireceğiz. Kin ve öfkeyle devleti yönetmeyeceğiz. Yanımda durmayan hapishaneye, selam vermeyen hapishaneye, eleştiren hapishaneye... Böyle bir yapı olmaz. Türkiye'nin buradan süratle çıkması lazım. - Çalışmak kadar değerli bir şey yoktur. Evine helal ekmek götürmek kadar değerli bir şey yoktur. Herkes çok güzel işlerde çalışmak ister. Ama bazen insanlar zorunlu olarak belirli alanlarda çalışmayı göze alırlar. Çöplerden kağıt toplayan gencecik, fidan gibi evlatlarımız... Topladıkları kağıtları bir yerde topluyorlar, sonra bunu satıyorlar, elde ettikleri gelirlerle ailelerine bakıyorlar. Bunların üzerinde baskı kurulmaya başlandı. Bunlarda vicdan var mı ya? Gerçekten akıl alır gibi değil. Benden randevu istediler, 'Siz gelmeyin, ben geleceğim size' dedim. Bunlar hırsızlık yapmıyorlar, devleti soymuyorlar. Gittim bana birisi derdini anlattı. 'Ben atama bekleyen öğretmenim. 4 yıldır ben de bu işi yapıyorum. Ben başımı eğip bu işi yapıyorsam, birileri benim bu emeğimi hiçe sayıyorsa, burada bir sıkıntı duyuyorum' diyor. Birileri gelip senin alın terini çalmak istiyor. Biz onların yanında olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, fakirin, fukaranın, kimsesizlerin kimsesi olacak. - Beşli çeteye gelince her şey serbest, kağıt toplayıp, alın teri döküp, çekçekleriyle günde 10-15 kilometre gezip kağıt toplayan insanlara 'Efendim bunlar niye para kazanıyor?' Ne yapsınlar, hırsızlık mı yapsınlar? Torbacılık mı yapsınlar? Eğer sen devleti yönettiğini sanıyorsan bunlara sosyal güvenlik sağlayacak uygulamayı yapacaksın. Sen yapmazsan milletin iradesiyle iktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvenliği olacak.- (3600 ek gösterge) Yap, sen yaptın da ben elinden mi tuttum? Sen yaparsan bizim milletvekillerimiz de el kaldıracak. Ama sen milleti oyalıyorsun. 3600 ek gösterge sağlanıncaya kadar her gün dillendireceğim. İlk verdiği sözden bu yana tam 41 ay geçmiş. 2022'de yapacağız diyor. Niye şimdi yapmıyorsun kardeşim? Meclis açık. Yine vaadinden kaçacak. - EYT'liler biraz şanslı onlar terörist grubunda değil, türedi grubundalar. Onların da haklarını teslim edeceğiz. Henüz söz verdi mi, vermedi mi bilmiyorum. Onların sorunlarını da biz çözeceğiz.- Faiz lobisinin bir numaralı adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. 83 milyonu bir avuç tefeciye mahkum etti. Devlete vergi ödüyoruz, büyük bir kısmı tefecilere gidiyor. Bir ülkenin nasıl yönetileceğini bilmiyor.

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chp, selahattin demirtaş, kemal kılıçdaroğlu, osman kavala