Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211012/kilicdaroglu-osman-kavala-selahattin-demirtas-neden-hapiste-1049744319.html
Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvenliği olacak
Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvenliği olacak
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda tüm kağıt toplayıcılarının sosyal güvenliğinin olacağını söyledi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T13:43+0300
2021-10-12T13:59+0300
politika
chp
selahattin demirtaş
kemal kılıçdaroğlu
osman kavala
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049541012_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3d1bb8a36ada8f8bb1f568d81709f820.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantılarında açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: - Osman Kavala neden hapiste, Selahattin Demirtaş neden hapiste, askeri öğrenciler neden hapiste? Türkiye'nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Adaleti getireceğiz. Kin ve öfkeyle devleti yönetmeyeceğiz. Yanımda durmayan hapishaneye, selam vermeyen hapishaneye, eleştiren hapishaneye... Böyle bir yapı olmaz. Türkiye'nin buradan süratle çıkması lazım. - Çalışmak kadar değerli bir şey yoktur. Evine helal ekmek götürmek kadar değerli bir şey yoktur. Herkes çok güzel işlerde çalışmak ister. Ama bazen insanlar zorunlu olarak belirli alanlarda çalışmayı göze alırlar. Çöplerden kağıt toplayan gencecik, fidan gibi evlatlarımız... Topladıkları kağıtları bir yerde topluyorlar, sonra bunu satıyorlar, elde ettikleri gelirlerle ailelerine bakıyorlar. Bunların üzerinde baskı kurulmaya başlandı. Bunlarda vicdan var mı ya? Gerçekten akıl alır gibi değil. Benden randevu istediler, 'Siz gelmeyin, ben geleceğim size' dedim. Bunlar hırsızlık yapmıyorlar, devleti soymuyorlar. Gittim bana birisi derdini anlattı. 'Ben atama bekleyen öğretmenim. 4 yıldır ben de bu işi yapıyorum. Ben başımı eğip bu işi yapıyorsam, birileri benim bu emeğimi hiçe sayıyorsa, burada bir sıkıntı duyuyorum' diyor. Birileri gelip senin alın terini çalmak istiyor. Biz onların yanında olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, fakirin, fukaranın, kimsesizlerin kimsesi olacak. - Beşli çeteye gelince her şey serbest, kağıt toplayıp, alın teri döküp, çekçekleriyle günde 10-15 kilometre gezip kağıt toplayan insanlara 'Efendim bunlar niye para kazanıyor?' Ne yapsınlar, hırsızlık mı yapsınlar? Torbacılık mı yapsınlar? Eğer sen devleti yönettiğini sanıyorsan bunlara sosyal güvenlik sağlayacak uygulamayı yapacaksın. Sen yapmazsan milletin iradesiyle iktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvenliği olacak.- (3600 ek gösterge) Yap, sen yaptın da ben elinden mi tuttum? Sen yaparsan bizim milletvekillerimiz de el kaldıracak. Ama sen milleti oyalıyorsun. 3600 ek gösterge sağlanıncaya kadar her gün dillendireceğim. İlk verdiği sözden bu yana tam 41 ay geçmiş. 2022'de yapacağız diyor. Niye şimdi yapmıyorsun kardeşim? Meclis açık. Yine vaadinden kaçacak. - EYT'liler biraz şanslı onlar terörist grubunda değil, türedi grubundalar. Onların da haklarını teslim edeceğiz. Henüz söz verdi mi, vermedi mi bilmiyorum. Onların sorunlarını da biz çözeceğiz.- Faiz lobisinin bir numaralı adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. 83 milyonu bir avuç tefeciye mahkum etti. Devlete vergi ödüyoruz, büyük bir kısmı tefecilere gidiyor. Bir ülkenin nasıl yönetileceğini bilmiyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049541012_50:0:1105:791_1920x0_80_0_0_3a396bb3e9327b8c1e473a645333fefd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, selahattin demirtaş, kemal kılıçdaroğlu, osman kavala

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvenliği olacak

13:43 12.10.2021 (güncellendi: 13:59 12.10.2021)
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AA
Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda tüm kağıt toplayıcılarının sosyal güvenliğinin olacağını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantılarında açıklamalarda bulunuyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Osman Kavala neden hapiste, Selahattin Demirtaş neden hapiste, askeri öğrenciler neden hapiste? Türkiye'nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Adaleti getireceğiz. Kin ve öfkeyle devleti yönetmeyeceğiz. Yanımda durmayan hapishaneye, selam vermeyen hapishaneye, eleştiren hapishaneye... Böyle bir yapı olmaz. Türkiye'nin buradan süratle çıkması lazım.
- Çalışmak kadar değerli bir şey yoktur. Evine helal ekmek götürmek kadar değerli bir şey yoktur. Herkes çok güzel işlerde çalışmak ister. Ama bazen insanlar zorunlu olarak belirli alanlarda çalışmayı göze alırlar. Çöplerden kağıt toplayan gencecik, fidan gibi evlatlarımız... Topladıkları kağıtları bir yerde topluyorlar, sonra bunu satıyorlar, elde ettikleri gelirlerle ailelerine bakıyorlar. Bunların üzerinde baskı kurulmaya başlandı. Bunlarda vicdan var mı ya? Gerçekten akıl alır gibi değil. Benden randevu istediler, 'Siz gelmeyin, ben geleceğim size' dedim. Bunlar hırsızlık yapmıyorlar, devleti soymuyorlar. Gittim bana birisi derdini anlattı. 'Ben atama bekleyen öğretmenim. 4 yıldır ben de bu işi yapıyorum. Ben başımı eğip bu işi yapıyorsam, birileri benim bu emeğimi hiçe sayıyorsa, burada bir sıkıntı duyuyorum' diyor. Birileri gelip senin alın terini çalmak istiyor. Biz onların yanında olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, fakirin, fukaranın, kimsesizlerin kimsesi olacak.
- Beşli çeteye gelince her şey serbest, kağıt toplayıp, alın teri döküp, çekçekleriyle günde 10-15 kilometre gezip kağıt toplayan insanlara 'Efendim bunlar niye para kazanıyor?' Ne yapsınlar, hırsızlık mı yapsınlar? Torbacılık mı yapsınlar? Eğer sen devleti yönettiğini sanıyorsan bunlara sosyal güvenlik sağlayacak uygulamayı yapacaksın. Sen yapmazsan milletin iradesiyle iktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvenliği olacak.
- (3600 ek gösterge) Yap, sen yaptın da ben elinden mi tuttum? Sen yaparsan bizim milletvekillerimiz de el kaldıracak. Ama sen milleti oyalıyorsun. 3600 ek gösterge sağlanıncaya kadar her gün dillendireceğim. İlk verdiği sözden bu yana tam 41 ay geçmiş. 2022'de yapacağız diyor. Niye şimdi yapmıyorsun kardeşim? Meclis açık. Yine vaadinden kaçacak.
- EYT'liler biraz şanslı onlar terörist grubunda değil, türedi grubundalar. Onların da haklarını teslim edeceğiz. Henüz söz verdi mi, vermedi mi bilmiyorum. Onların sorunlarını da biz çözeceğiz.
- Faiz lobisinin bir numaralı adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. 83 milyonu bir avuç tefeciye mahkum etti. Devlete vergi ödüyoruz, büyük bir kısmı tefecilere gidiyor. Bir ülkenin nasıl yönetileceğini bilmiyor.
240000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:58Prof. Dr. Alpay Azap: Mide-bağırsak enfeksiyonları artışa geçti, su ve gıda ile bulaşıyor
13:54Galatasaray stadının yeni adı belli oldu
13:51Hulk tasarımlı telefon kılıfı, sahibini ölümden kurtardı
13:43Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvenliği olacak
13:41Hidrojenle çalışan Toyota'dan dünya rekoru
13:40Kaliforniya'daki mağazalarda cinsiyetsiz oyuncak bölümü zorunlu hale geldi
13:39İzmir'de vücut parçaları ve tıbbi atıklar bulundu
13:30Fatih’in Fermanı Londra’da satışta
13:20Türkiye ve Rusya arasında 'Ortak Turizm Eylem Planı'
13:19Şoygu, Ermeni mevkidaşıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu masaya yatırdı
13:15Metropolis'te 1800 yıl önce 'aşk'
13:09Balıkçıların oltasına 'kırmızı renkli yapışkan madde' takıldı: 'İlk defa böyle bir şey gördüm'
13:08Norveç'te ren geyiği çobanları rüzgar türbinlerine karşı hukuk mücadelesini kazandı
13:08Rusya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybında yeni rekor
13:07Kuzey Kore'den 'Squid Game' yorumu: Güney Kore'deki kapitalizm yüzünden canavarlaşmayı yansıtıyor
13:05Eski devlet hastanesi binası öğrenci yurdu oldu
12:58Haydarpaşa'da peronlar kaldırıldı, altından çıkan askeri sığınak ilk kez görüntülendi
12:55Dünyanın en güçlü anteni kullanıldı: 19 Kırmızı Cüce Yıldız'dan dördünde yaşam sinyali
12:46Uzun Kovid milyonlarca insanı etkiliyor
12:40Eren Derdiyok: Tercih şansım olsaydı Türk Milli Takımı için oynamak isterdim