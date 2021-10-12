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https://tr.sputniknews.com/20211012/kirgizistan-cumhurbaskani-hukumetin-gorevine-son-verdi-1049748510.html
Kırgızistan Cumhurbaşkanı hükümetin görevine son verdi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı hükümetin görevine son verdi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un Bakanlar Kurulu’nun görevine son verildi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T15:19+0300
2021-10-12T15:19+0300
dünya
kırgızistan
cumhurbaşkanı
hükümet
sadır caparov
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Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, ilgili kararnameyi imzalayarak hükümetin görevini sonlandırdı.Basın ofisi temsilcisi, “Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ‘Kırgızistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun istifasına ilişkin kararnameyi imzaladı” ifadelerini kullandı.İzvestiya gazetesinin konuya ilişkin verdiği ayrıntılarda ise kararname metninden alıntı yaparak, “Kırgızistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu üyeleri görevlerinde bulunan kişilerin, Kırgızistan Cumhuriyeti’nin yeni kabinesi oluşana kadar görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini” yazdı.Habere göre Kırgızistan Başbakanı Ulukbek Maripov da görevden alındı. Cumhurbaşkanı Caparov’un imzaladığı kararname uyarınca Başbakan Vekili olarak atanan Akılbek Caparov, aynı zamanda Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı ofisini de yönetecek.Caparov 29 Ağustos tarihinde, 28 Kasım'da parlamento milletvekilleri seçimlerinin yapılmasına ilişkin kararname imzalamıştı. Kırgızistan parlamentosu 90 milletvekilinden oluşuyor ve beş yıllığına seçiliyor.Nisan ayında Kırgızistan halkının yüzde 70’inden fazlası Anayasa değişikliklerinin yapılmasına ‘evet’ oyu vermişti.Referanduma çıkarılan yeni Anayasa taslağına göre tavsiye kararı alabilecek ‘Halk Kurultayı’ adlı yeni bir organ oluşturulacak, Başbakanlık makamı kaldırılacak ve bunun yerine Bakanlar Kurulu Başkanı ve Devlet Sekreteri makamı da şekillendirilecek.
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kırgızistan, cumhurbaşkanı, hükümet, sadır caparov

Kırgızistan Cumhurbaşkanı hükümetin görevine son verdi

15:19 12.10.2021
© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov / Fotoğraf bankasına girSadır Caparov
Sadır Caparov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
/
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un Bakanlar Kurulu’nun görevine son verildi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, ilgili kararnameyi imzalayarak hükümetin görevini sonlandırdı.
Basın ofisi temsilcisi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ‘Kırgızistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun istifasına ilişkin kararnameyi imzaladı” ifadelerini kullandı.
İzvestiya gazetesinin konuya ilişkin verdiği ayrıntılarda ise kararname metninden alıntı yaparak, “Kırgızistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu üyeleri görevlerinde bulunan kişilerin, Kırgızistan Cumhuriyeti’nin yeni kabinesi oluşana kadar görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini” yazdı.
Habere göre Kırgızistan Başbakanı Ulukbek Maripov da görevden alındı. Cumhurbaşkanı Caparov’un imzaladığı kararname uyarınca Başbakan Vekili olarak atanan Akılbek Caparov, aynı zamanda Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı ofisini de yönetecek.
Caparov 29 Ağustos tarihinde, 28 Kasım'da parlamento milletvekilleri seçimlerinin yapılmasına ilişkin kararname imzalamıştı. Kırgızistan parlamentosu 90 milletvekilinden oluşuyor ve beş yıllığına seçiliyor.
Nisan ayında Kırgızistan halkının yüzde 70’inden fazlası Anayasa değişikliklerinin yapılmasına ‘evet’ oyu vermişti.
Referanduma çıkarılan yeni Anayasa taslağına göre tavsiye kararı alabilecek ‘Halk Kurultayı’ adlı yeni bir organ oluşturulacak, Başbakanlık makamı kaldırılacak ve bunun yerine Bakanlar Kurulu Başkanı ve Devlet Sekreteri makamı da şekillendirilecek.
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