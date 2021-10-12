Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211012/kulup-baskani-keske-tarsus-idman-yurduna-baskan-olmasaydim-keske-inek-alip-besleseydim-1049753148.html
Kulüp Başkanı: Keşke Tarsus İdman Yurdu'na başkan olmasaydım, keşke inek alıp besleseydim
Kulüp Başkanı: Keşke Tarsus İdman Yurdu'na başkan olmasaydım, keşke inek alıp besleseydim
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu’nda Başkan Şahin Kırbıyık, Uşakspor maçının ardından sosyal medya üzerinden paylaştığı sözlerinin... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T16:47+0300
2021-10-12T16:47+0300
spor
sosyal medya
tarsus
futbolcu
transfer
tff 2. lig beyaz grup
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049752583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_1672510584fac577e7d804d57d278421.jpg
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçtiğimiz gün Uşakspor ile 1-1 berabere kalan Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık, maç sonrası sosyal medya hesabından sitemkar bir paylaşımda bulunarak “Verdiğim onca paraya inek alsaydım, memleketime sütünü bedava dağıtsaydım memleketim ihya olurdu. Eşek alsaydım kargo kurardım. Yedikleri, içtikleri haram olsun. Eşek değil, inek değil, bilin bakalım bu ne!” şeklinde paylaşımda bulunan Kırbıyık, bu sözlerin ahlaki olmadığını söyleyen bazı kullanıcılara da ikinci bir paylaşımda, “Paylaşımımın ahlaki olmadığını söyleyenler bu gücü nereden alıyor? Dolandırıcıların kandırarak iş yapması, benim değil Tarsus halkımın umutlarıyla oynaması. Bu mu ahlaki?” diye sordu.'Bunu istiyoruz' dediler, hepsini aldık'Paylaşımlarının arkasında olduğunu ancak yanlış anlaşıldığını belirten Şahin Kırbıyık, sosyal medyada yazdığı yazının kesinlikle futbolculara hakaret içermediğini ve kandırılmayı hazmedemediğini söyledi. Kırbıyık, “Sosyal medyada yazdığım yazı futbolculara kesinlikle hakaret içermiyor. Ben kendime kızıyorum. Keşke inek alsaydım, inek besleseydim. Eşek alsaydım daha avantajlı olur, Tarsus'a daha faydalı olurdum. En basitinden fabrika açsaydım. Yüzlerce insan oradan ekmek yer. Onlar da kazancını Tarsus'a harcar. Keşke ben Tarsus İdman Yurdu'na başkan olmasaydım felsefesiyle o sözleri sarf ettim. Çünkü kandırılmalar, aldatılmalar, yarı yolda bırakılmalar o kadar çok ki bu sektörde. Ama bunu maalesef insanlar farklı farklı değerlendirdi. Ben işadamı olduğum için kandırılmayı hazmedemiyorum. İnsanlar kadroyu oluşturmuşlar, menajer aracılığıyla yanıma gönderdiler. Anlamıyorum. ‘Bunu istiyoruz, listemizde ilk bunlar var' dediler, hepsini aldık. Şampiyonluk kadrosu kuruldu. Tesisi yaptık. Bu kadar para gitmemeliydi. Benim serzenişim, keşke Tarsus'a mandıra kursaydım. Ortalama 30 milyonluk bir maliyet var” ifadelerini kullandı.'Forması terlemeden sahadan çıkanları gördüm'Tarsus İdman Yurdu'na memleket sevdalısı olduğu için başkan olduğunu aktaran Kırbıyık, bazı futbolculara ise sitem dolu sözler sarf etti. Kırbıyık, “Futbolcular rahata ermiş. Ben geçen hafta Uşak maçına gittim, forması terlemeden sahadan çıkanları gördüm. Bu bence yanlış. Tepkilere sadece gülüyorum. İnsanlar yazılan yazıyı okumuyor. Aynı kelimelerin arkasındayım. Futbol dünyasında maalesef herkes bir yerden götürüyor” diye konuştu.'Ben zaten maça gitmiyorum ki'Kendisine 6 maç ceza geleceği yönündeki söylentilere de değinen Kırbıyık, “Futbol federasyonu 6 maç ceza verecekmiş bana. Ben zaten maça sağlık sorunlarımdan dolayı gidemiyorum ki. Ben iş hayatında başarılıyım Allah'a çok şükür. İsterim ki Tarsus İdman Yurdu da bu başarıdan nasibini alsın” açıklamasını yaptı.
tarsus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049752583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_9e5cc9b516e120b720b6eff04ed9a6f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sosyal medya, tarsus, futbolcu, transfer, tff 2. lig beyaz grup

Kulüp Başkanı: Keşke Tarsus İdman Yurdu'na başkan olmasaydım, keşke inek alıp besleseydim

16:47 12.10.2021
© İHATarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık: 'Forması terlemeden sahadan çıkanları gördüm'
Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık: 'Forması terlemeden sahadan çıkanları gördüm' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© İHA
Abone ol
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu’nda Başkan Şahin Kırbıyık, Uşakspor maçının ardından sosyal medya üzerinden paylaştığı sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve futbolculara hiçbir şekilde hakaret etmediğini belirterek, “Ben kendime kızıyorum. Ama bunu maalesef insanlar farklı farklı değerlendirdi” dedi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçtiğimiz gün Uşakspor ile 1-1 berabere kalan Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık, maç sonrası sosyal medya hesabından sitemkar bir paylaşımda bulunarak “Verdiğim onca paraya inek alsaydım, memleketime sütünü bedava dağıtsaydım memleketim ihya olurdu. Eşek alsaydım kargo kurardım. Yedikleri, içtikleri haram olsun. Eşek değil, inek değil, bilin bakalım bu ne!” şeklinde paylaşımda bulunan Kırbıyık, bu sözlerin ahlaki olmadığını söyleyen bazı kullanıcılara da ikinci bir paylaşımda, “Paylaşımımın ahlaki olmadığını söyleyenler bu gücü nereden alıyor? Dolandırıcıların kandırarak iş yapması, benim değil Tarsus halkımın umutlarıyla oynaması. Bu mu ahlaki?” diye sordu.

'Bunu istiyoruz' dediler, hepsini aldık'

Paylaşımlarının arkasında olduğunu ancak yanlış anlaşıldığını belirten Şahin Kırbıyık, sosyal medyada yazdığı yazının kesinlikle futbolculara hakaret içermediğini ve kandırılmayı hazmedemediğini söyledi. Kırbıyık, “Sosyal medyada yazdığım yazı futbolculara kesinlikle hakaret içermiyor. Ben kendime kızıyorum. Keşke inek alsaydım, inek besleseydim. Eşek alsaydım daha avantajlı olur, Tarsus'a daha faydalı olurdum. En basitinden fabrika açsaydım. Yüzlerce insan oradan ekmek yer. Onlar da kazancını Tarsus'a harcar. Keşke ben Tarsus İdman Yurdu'na başkan olmasaydım felsefesiyle o sözleri sarf ettim. Çünkü kandırılmalar, aldatılmalar, yarı yolda bırakılmalar o kadar çok ki bu sektörde. Ama bunu maalesef insanlar farklı farklı değerlendirdi. Ben işadamı olduğum için kandırılmayı hazmedemiyorum. İnsanlar kadroyu oluşturmuşlar, menajer aracılığıyla yanıma gönderdiler. Anlamıyorum. ‘Bunu istiyoruz, listemizde ilk bunlar var' dediler, hepsini aldık. Şampiyonluk kadrosu kuruldu. Tesisi yaptık. Bu kadar para gitmemeliydi. Benim serzenişim, keşke Tarsus'a mandıra kursaydım. Ortalama 30 milyonluk bir maliyet var” ifadelerini kullandı.

'Forması terlemeden sahadan çıkanları gördüm'

Tarsus İdman Yurdu'na memleket sevdalısı olduğu için başkan olduğunu aktaran Kırbıyık, bazı futbolculara ise sitem dolu sözler sarf etti.
Kırbıyık, “Futbolcular rahata ermiş. Ben geçen hafta Uşak maçına gittim, forması terlemeden sahadan çıkanları gördüm. Bu bence yanlış. Tepkilere sadece gülüyorum. İnsanlar yazılan yazıyı okumuyor. Aynı kelimelerin arkasındayım. Futbol dünyasında maalesef herkes bir yerden götürüyor” diye konuştu.

'Ben zaten maça gitmiyorum ki'

Kendisine 6 maç ceza geleceği yönündeki söylentilere de değinen Kırbıyık, “Futbol federasyonu 6 maç ceza verecekmiş bana. Ben zaten maça sağlık sorunlarımdan dolayı gidemiyorum ki. Ben iş hayatında başarılıyım Allah'a çok şükür. İsterim ki Tarsus İdman Yurdu da bu başarıdan nasibini alsın” açıklamasını yaptı.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:58Üniversite öğrencileri uzay keşif aracı üretti: 'Yazılım ve tasarımı bize ait, tamamı yerli'
16:57Bir eski Facebook çalışanı daha ifşaatçı oldu: 'Elimi kana buladım'
16:48Birleşmiş Milletler: Yunanistan'dan geri itilen göçmenler için endişeliyiz
16:47Kulüp Başkanı: Keşke Tarsus İdman Yurdu'na başkan olmasaydım, keşke inek alıp besleseydim
16:44S-400 sistemleri, simüle edilmiş düşman hedeflerini imha etti
16:36Camdaki Kız dizisinin afişi NFT pazarında
16:35Nuland'la görüşen Ryabkov: ABD ile Rusya arasında diplomatik konularda kriz potansiyeli sürüyor
16:29Kuveyt'te ilk kez kadınlar orduda görev alabilecek
16:21Ronaldo ile Valencia'nın sahibi Lim arasında işbirliği
16:19Norveç'te Solberg dönemi bu hafta sona eriyor
16:17Eşini 'kiralık kobrayla' öldürdü
16:10‘Rusya-Türkiye ticaret hacmi Ocak-Ağustos’ta yüzde 57.7 artarak 20.73 milyar dolara ulaştı’
16:10IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
16:10Taksi bulamayan turist isyan etti, taksici trafikten men edildi
16:04Hidayet Türkoğlu: Bizi eleştirenlerin bugüne kadar neler yaptıklarını merak ediyoruz
15:59Sağlık Bakanlığı'nın aşı rehberinde güncelleme
15:51İYİ Partili Özkan: Taksici, Anadolu yakasına geçirdiği müşteriden 400 dolar vize ücreti almış
15:48Binali Yıldırım bir anısını anlattı: Teyze 'Evladım, sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi
15:43AİHM, istismar davasını reddetti: Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı var
15:39Reuters: Gmail'e erişim sorunu yaşanıyor