https://tr.sputniknews.com/20211012/kuntz-turk-halkini-mutlu-edecek-bir-galibiyet-ihtiyacimiz-vardi-1049729216.html

Kuntz: Türk halkını mutlu edecek bir galibiyete ihtiyacımız vardı

Kuntz: Türk halkını mutlu edecek bir galibiyete ihtiyacımız vardı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-1'lik Litvanya galibiyetine ilişkin olarak, " 6 puana daha ihtiyacımız var. Diğer takımların... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye

stefan kuntz

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Milli Takım'ın Letonya'yı 2-1 yenmesinin ardından Teknik Direktör Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu.Kuntz'un maç sonrası değerlendirmeleri şöyle:"Öncelikle bu bir galibiyet ve 3 puan. Bunun son dakikada atılan bir golle gelmiş olması özel kılıyor. Oyuncularımın yediğimiz golden sonra verdiği reaksiyon için onları kutluyorum. Onlar hakkında çok yorum yapıldı. Bundan elbette etkilenirsiniz. Bu galibiyet onlar için önemli. Onlar adına seviniyorum. Çünkü daha fazlasını hakediyorlar.'Takım ruhu büyüyor'Gerçekçi olmamız lazım. 6 puana daha ihtiyacımız var. Diğer takımların kaybetmesini bekleyeceğiz. Türk halkını mutlu edecek bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Geliştirmemiz gereken yönler var. Ama takımda bir şeylerin büyüdüğünü görmek mümkün. Takım ruhu büyüyor.'Takımımın mücadeleyi hiç bırakmamış olmasından dolayı mutluyum'Devre arasında küçük değişiklikler yaptık. 1-0'dan sonra yine taktik değiştirdik. Letonya'nın golünden sonra 1 saniye bile oyuncularım boyun bükmedi. Takımımın mücadeleyi hiç bırakmamış olmasından dolayı mutluyum. Türk halkıyla takım arasındaki ilişkinin de sıcaklaşmasına sebep olacak bir galibiyet olduğunu söyleyebiliriz.Bugünkü galibiyet bize bir şeyler öğretebilir ama hiçbir şeyin garantisi yok. Bazı galibiyetlerin sonucunda elde edilen mental kazanımlar sizi belli noktalarda öne çıkaktır. Bu da onlardan birisi. Oyuncularım, hiç kimsenin inanmadığı bir durumda maçı çevirebilecek kabiliyete ve inanca sahip olduklarını gösterdiler. Bu da bir şeylerin değişmesinde başlangıç olabilir."

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türkiye, stefan kuntz