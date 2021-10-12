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https://tr.sputniknews.com/20211012/kuzey-koreden-squid-game-yorumu-guney-koredeki-kapitalizm-yuzunden-canavarlasmayi-yansitiyor-1049742559.html
Kuzey Kore'den 'Squid Game' yorumu: Güney Kore'deki kapitalizm yüzünden canavarlaşmayı yansıtıyor
Kuzey Kore'den 'Squid Game' yorumu: Güney Kore'deki kapitalizm yüzünden canavarlaşmayı yansıtıyor
Borca batmış 456 kişinin bazı oyunlar oynayarak 38 milyon dolarlık bir servete ulaşmaya çalıştığı Güney Kore yapımı 'Squid Game' (Mürekkep Balığı Oyunu)... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T13:07+0300
2021-10-12T13:29+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
kapitalizm
insanlık
eleştiri
canavar
squid game
netflix
dizi
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Sosyal ve ekonomik olarak dibe vurup nakit para için çırpınan yarışmacıların 38 milyon dolar kazanmak için ölümcül çocukluk oyunları oynadığı 9 bölümlük 'Squid Game' dünya çapında sansasyon yaratırken, Kuzey Kore merkezli Arirang Meari haber sitesi, diziyi, 'Güney Kore'deki kapitalizm yüzünden canavarlaşan toplumu yansıtan bir alegori' diye niteledi. Adı açıklanmayan Güney Koreli film eleştirmenlerinin görüşlerinin aktarıldığı söylenen haberde, 'yolsuzluk ve ahlaksız alçaklıkların olağan olduğu Güney Kore kapitalist kültürünün gerçekliğini ortaya koyan' dizinin, 'parasız insanlara zenginler için satranç taşları gibi muamele edilen eşitsiz bir toplumu gösterdiği' dile getirildi. Dizi eleştirisinde "İnsanların aşırı rekabete sürüklendiği ve insanlıklarının yok edildiği canavarca Güney Kore toplumunun üzücü gerçeğini fark ettirdiği söyleniyor" değerlendirmesi yapıldı. Yönetmenine göre de eziklerin hikâyesiDaha önce dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk da projesini hayata geçirmesinin 12 yıl aldığını anlatırken "Yaklaşık 12 yıl içinde dünya, tuhaf, şiddet dolu hayatta kalma hikayelerine sıcak bakılan bir yere dönüştü. İnsanlar dizinin gerçek hayatla benzerlikleri olduğuna dair yorumlar yaptı. Maalesef ki dünya bu yöne evrildi" demişti. Dizinin günümüzün 'rekabetçi toplumunu' yansıttığını belirten yönetmen "Bu, eziklerin hikâyesi. Kazananlar seviye atlarken yaşamın güçlükleri karşısında bocalayan ve geriye düşenlerin hikâyesi" diye konuşmuştu.Güney Kore eğlence sektörüne Kuzey Kore'den setZaman zaman Kuzey Kore karşıtı propaganda yayını yapmakta beis görmeyen dış basına göre 'Güney Kore eğlence sanayinin ürünlerinin tadını çıkaranlara ya da Güney Koreliler gibi konuşanlara karşı ağır para veya hapis cezaları yürürlüğe sokan' Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen yıl çıkardığı 'gerici düşünceyle mücadele yasasıyla' Güney Kore medyasına bakarken yakalananlara 15 yıla varan hapis cezası getirdi. Arirang Meari sitesi, marttaki bir haberinde, 'K-pop yıldızlarının büyük şirketlerin köle muamelesine maruz kaldığını ve Güney Kore'de sefil bir hayat yaşadıklarını' iddia etmişti.Japonya merkezli Kuzey Kore yanlısı gazete Choson Sinbo, Şubat 2020'de, En İyi Film dalında Oscar kazanan Güney Kore filmi 'Parazit'i 'Güney Kore'deki zengin-yoksul uçurumunun gerçekliğini açıkça ortaya koyan bir başyapıt' diye övmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211007/gercekte-de-hayatta-kalma-cabasi-squid-game-sirasinda-tekmeler-havada-ucustu-1049603499.html
https://tr.sputniknews.com/20211005/korece-izleyenler-tepkili-squid-gamedeki-ceviri-hatalari-dizinin-mesajini-degistirdi-mi-1049541915.html
https://tr.sputniknews.com/20211011/kuzey-koreden-guneye-kacan-casus-kim-ailesi-icin-uyusturucu-ve-silah-satip-suikast-timi-kurduk-1049718586.html
https://tr.sputniknews.com/20211008/yonetmen-hwang-gundemden-dusmeyen-dizisini-anlatti-squid-game-eziklerin-hikyesi-1049643282.html
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kuzey kore, güney kore, kapitalizm, insanlık, eleştiri, canavar, squid game, netflix, dizi

Kuzey Kore'den 'Squid Game' yorumu: Güney Kore'deki kapitalizm yüzünden canavarlaşmayı yansıtıyor

13:07 12.10.2021 (güncellendi: 13:29 12.10.2021)
© Twitter Squid Game bebeği
Squid Game bebeği - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© Twitter
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Borca batmış 456 kişinin bazı oyunlar oynayarak 38 milyon dolarlık bir servete ulaşmaya çalıştığı Güney Kore yapımı 'Squid Game' (Mürekkep Balığı Oyunu) dizisi, Netflix'in en çok izlenen yapımı haline gelirken, Kuzey Kore'den beklenen eleştiri geldi.
Sosyal ve ekonomik olarak dibe vurup nakit para için çırpınan yarışmacıların 38 milyon dolar kazanmak için ölümcül çocukluk oyunları oynadığı 9 bölümlük 'Squid Game' dünya çapında sansasyon yaratırken, Kuzey Kore merkezli Arirang Meari haber sitesi, diziyi, 'Güney Kore'deki kapitalizm yüzünden canavarlaşan toplumu yansıtan bir alegori' diye niteledi.
Adı açıklanmayan Güney Koreli film eleştirmenlerinin görüşlerinin aktarıldığı söylenen haberde, 'yolsuzluk ve ahlaksız alçaklıkların olağan olduğu Güney Kore kapitalist kültürünün gerçekliğini ortaya koyan' dizinin, 'parasız insanlara zenginler için satranç taşları gibi muamele edilen eşitsiz bir toplumu gösterdiği' dile getirildi.
Dizi eleştirisinde "İnsanların aşırı rekabete sürüklendiği ve insanlıklarının yok edildiği canavarca Güney Kore toplumunun üzücü gerçeğini fark ettirdiği söyleniyor" değerlendirmesi yapıldı.
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
Gerçekte de 'hayatta kalma' çabası: Squid Game sırasında yumruklar havada uçuştu
7 Ekim, 10:38

Yönetmenine göre de eziklerin hikâyesi

Daha önce dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk da projesini hayata geçirmesinin 12 yıl aldığını anlatırken "Yaklaşık 12 yıl içinde dünya, tuhaf, şiddet dolu hayatta kalma hikayelerine sıcak bakılan bir yere dönüştü. İnsanlar dizinin gerçek hayatla benzerlikleri olduğuna dair yorumlar yaptı. Maalesef ki dünya bu yöne evrildi" demişti. Dizinin günümüzün 'rekabetçi toplumunu' yansıttığını belirten yönetmen "Bu, eziklerin hikâyesi. Kazananlar seviye atlarken yaşamın güçlükleri karşısında bocalayan ve geriye düşenlerin hikâyesi" diye konuşmuştu.
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
Squid Game'deki çeviri hataları dizinin mesajını değiştirdi mi?
5 Ekim, 15:59

Güney Kore eğlence sektörüne Kuzey Kore'den set

Zaman zaman Kuzey Kore karşıtı propaganda yayını yapmakta beis görmeyen dış basına göre 'Güney Kore eğlence sanayinin ürünlerinin tadını çıkaranlara ya da Güney Koreliler gibi konuşanlara karşı ağır para veya hapis cezaları yürürlüğe sokan' Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen yıl çıkardığı 'gerici düşünceyle mücadele yasasıyla' Güney Kore medyasına bakarken yakalananlara 15 yıla varan hapis cezası getirdi.
Arirang Meari sitesi, marttaki bir haberinde, 'K-pop yıldızlarının büyük şirketlerin köle muamelesine maruz kaldığını ve Güney Kore'de sefil bir hayat yaşadıklarını' iddia etmişti.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын приветствует участников военного парада - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
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Kuzey Kore'den Güney'e kaçan casus: Kim ailesi için uyuşturucu ve silah satıp suikast timi kurduk
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Japonya merkezli Kuzey Kore yanlısı gazete Choson Sinbo, Şubat 2020'de, En İyi Film dalında Oscar kazanan Güney Kore filmi 'Parazit'i 'Güney Kore'deki zengin-yoksul uçurumunun gerçekliğini açıkça ortaya koyan bir başyapıt' diye övmüştü.
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
YAŞAM
Yönetmen Hwang gündemden düşmeyen dizisini anlattı: Squid Game eziklerin hikâyesi
8 Ekim, 13:45
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