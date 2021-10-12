https://tr.sputniknews.com/20211012/la-casa-de-papelin-berlini-pedro-alonso-istanbulda-1049756047.html

'La Casa de Papel'in 'Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'da

'La Casa de Papel'in 'Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'da

İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso O'choro, kaleme aldığı "Filipo'nun Kitabı" adlı eserinin tanıtımı için Türkiye'ye geldi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T18:08+0300

2021-10-12T18:08+0300

2021-10-12T18:08+0300

yaşam

berlin

la casa de papel

pedro alonso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103294/56/1032945622_0:0:1074:604_1920x0_80_0_0_798e7ddcfe371309d87b36d6b66887a9.jpg

"La Casa de Papel" dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip ünlü oyuncu, Paris'ten geldiği İstanbul'da ilk olarak, 14 Ekim saat 20.00'de Köprü Atölye Kitap Kulübü'nde kitabına dair çevrim içi bir etkinliğe konuk olacak.D&R Kitap Fuarı kapsamında da Alonso, 16 Ekim'de İstinyePark D&R'da, 17 Ekim'de ise Akasya Acıbadem D&R'da 12.00-14.00 saatleri arasında düzenlenecek imza günlerinde hayranlarıyla bir araya gelecek.Alonso, Epsilon logosuyla okurlara ulaşan "Filipo'nun Kitabı" için ayrıca 15 Ekim'de bir basın toplantısı düzenleyecek.Ünlü oyuncu, kitabında geçmişine yaptığı spiritüel yolculukta, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo'yu anlatıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211010/la-casa-de-papelin-berlini-turklerle-kuzen-oldugumuz-hissine-kapildim-1049681647.html

berlin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

berlin, la casa de papel, pedro alonso