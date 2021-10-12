https://tr.sputniknews.com/20211012/la-palmada-yanardagdan-akan-lav-cimento-fabrikasini-yakti---1049730160.html

La Palma'da yanardağdan akan lav çimento fabrikasını yaktı

La Palma'da yanardağdan akan lav çimento fabrikasını yaktı

İspanya’ya bağlı La Palma Adası'nda 19 Eylül’den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı’ndan akan avlar çimento fabrikasına ulaştı. Alevlere teslim... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T01:30+0300

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dünya

kanarya adaları

fabrika

yanardağ

lav

la palma

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İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5’inci adası La Palma’da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül’den bu yana lav püskürtmeye devam ediyor. Yanardağdan akan lavlar, bölgedeki bir çimento fabrikasına ulaştı. Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı (Pevolca) Müdahale Komitesi Direktörü Miguel Angel Morcuende, fabrikadaki yangından havayı kirleten yoğun duman yükseldiğini ifade etti.Morcuende, bölgedeki halkın güvenliği için yaklaşık 3 bin kişiyi kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Yerel yetkililer de yanan fabrikadan çıkan zehirli dumanın solunmaması için halka evlerinde kalmaları, pencereleri ve klimaları kapatmaları yönünde uyarıda bulundu. Lavlar bugüne kadar 591 hektarlık alanı yok etti.

kanarya adaları

la palma

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kanarya adaları, fabrika, yanardağ, lav, la palma