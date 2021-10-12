https://tr.sputniknews.com/20211012/lupin-dizisine-ozenip-hirsizlik-yapmaya-calisan-adam-aglayarak-sucunu-itiraf-etti-1049755079.html

Lupin dizisine özenip hırsızlık yapmaya çalışan adam ağlayarak suçunu itiraf etti

Lupin dizisine özenip hırsızlık yapmaya çalışan adam ağlayarak suçunu itiraf etti

İtalya'da Netflix dizisi Lupin'e özenen bir adam, kiliseden hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı. Önce saldırıya uğradığı yönünde ifade veren adam daha sonra... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T17:37+0300

2021-10-12T17:37+0300

2021-10-12T17:37+0300

yaşam

dizi

hırsızlık

lupin

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İtalya’nın kuzeyindeki Monza kentinde 21 yaşında ismi açıklanmayan adam, Fransız yapımı Netflix dizisi Lupi'nden etkilenerek bir kilisede hırsızlık yapmaya çalıştı. Dizinin baş karakteri Assane Diop gibi deri ceket giyen adam, kilise çanlarının çalarak gürültü yapmasını bekledikten sonra kilisenin camını kırarak içeri girdi.Hırsız, kiliseden 21 euro ve meyve suyu çaldı. Ancak cam kırıkları nedeniyle kolunun yaralandığını görünce eve giderek ambulans çağırdı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, adam ilk polis ifadesinde üç kişi tarafından saldırıya uğrayıp soyulduğunu söyledi. Ancak daha sonra polisin önünde ağayarak suçunu itiraf etti ve Lupin dizisine özendiğini anlattı.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dizi, hırsızlık, lupin