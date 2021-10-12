https://tr.sputniknews.com/20211012/mehmet-barlasdan-millet-ittifaki-aciklamasi-abdyi-hakli-bulduklari-ortada-1049733296.html

Mehmet Barlas'dan Millet İttifakı açıklaması: ABD'yi haklı buldukları ortada

Mehmet Barlas'dan Millet İttifakı açıklaması: ABD'yi haklı buldukları ortada

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Millet İttifakı'nı oluşturan partileri, Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu'yu işgal eden 'itilaf' devletlerine... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T08:08+0300

2021-10-12T08:08+0300

2021-10-12T08:11+0300

türkiye

açıklama

mehmet barlas

millet ittifakı

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Türkiye'yi paylaşmak, yıkmak ve zayıflatmak isteyen yabancı ülkeler olduğunu iddia eden Barlas, yazısında şunları söyledi:"Bütün bunları biliyoruz, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye'yi temsil eden isimlerin bunlara verdikleri cevapları da biliyoruz. Cumhur İttifakı'nın diğer üyesi Devlet Bahçeli'nin bu konuda hiçbir boşluk bırakmadığını da görüyoruz.Fakat Türkiye'deki "Millet İtilafı"nın sözcülerinden bu gibi konularda çıt çıkmıyor. Amerika'yı haklı buldukları, Fransa'yı sevdikleri, Yunanistan ile flört ettikleri apaçık ortada. Bu durumda yapılan işe "siyaset" değil "itilafçılık" denmez mi? Yani Kurtuluş Savaşı'nın karanlık günlerindeki kötü aktörlerin, günümüze muhalefet olarak yeniden getirilmesi kabul edilebilir mi?Ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun Biden hakkındaki, Meral Akşener'in FETÖ hakkındaki gerçek düşüncelerini bilmiyoruz."

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açıklama, mehmet barlas, millet ittifakı