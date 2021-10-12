https://tr.sputniknews.com/20211012/misustin-rusya-nufusunun-yaklasik-ucte-biri-tamamen-asilandi-1049748236.html

Mişustin: Rusya nüfusunun yaklaşık üçte biri tamamen aşılandı

Mişustin: Rusya nüfusunun yaklaşık üçte biri tamamen aşılandı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 43 milyon Rus vatandaşına aşının iki dozunun yapıldığını, bunun ülkenin nüfusunun yaklaşık üçte birine tekabül ettiğini... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T15:06+0300

2021-10-12T15:06+0300

2021-10-12T15:10+0300

koronavirüs

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

rusya

mihail mişustin

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Koronavirüsle mücadele konulu bir toplantıda konuşan Mişustin, “Daha önce olduğu gibi virüsten kendimizi ve yakınlarımızı korumak için en güvenilir yöntem aşılanmak. Vatandaşlarımız aşı yaptırırken herhangi bir zorluk çıkmaması için gerekli tüm koşullar oluşturuldu. 43 milyon kişi tamamen aşılandı. Bu, ülkenin nüfusunun yaklaşık üçte biri” dedi.Aşı yetersizliği gibi bir durumun söz konusu olamayacağını belirten Mişustin, tüm bölgelerde 6 bin 200 aşı noktasının faaliyet gösterdiğini, 2 binden fazla da seyyar nokta olduğunu kaydetti.90 milyondan fazla set aşının sivil dolaşıma girdiğini aktaran Mişustin, durumun grip sezonu olması nedeniyle zorlaştığını da ekledi.Mişustin, hükümetin bölgelerin koronavirüsle mücadele etmesine destek vermek için 5 milyar ruble ayrıldığını da ifade etti.Muraşko: 4.5 milyon kişiye Sputnik Light aşısı yapıldıRusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da ülkede yaklaşık 4.5 milyon kişiye Sputnik Light aşısı yapıldığını söyledi.Muraşko’ya göre yaklaşık 2 milyon kişi de tekrar aşılandı. Aşılı kişiler arasında virüse yakalananlarsa yalnızca yüzde 2’den biraz fazla bir kısmı oluşturuyor. Çocukların aşılanması olasılığına yönelik uzman değerlendirmesi de iki hafta içinde bekleniyor.

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dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, rusya, mihail mişustin