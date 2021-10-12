Murat Ongun KYK ile İBB yurtlarındaki yemeklerin fotoğraflarını paylaştı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından, KYK yurtları ile İBB yurtlarında verilen yemeklerin fotoğraflarını paylaştı.Ongun paylaşımında, "Soldaki KYK yurdunda öğrencilerin 13 TL’lik akşam yemeği sağdaki de İBB yurtlarındaki ücretsiz sunulan yemek. Bütün öğrencilerimiz kaliteli ve ekonomik barınma olanaklarını ve yemeği hak ediyor" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, KYK yurtlarında 13 liraya sunulan yemek ile İBB yurtlarında ücretsiz olarak sunulan yemeğin fotoğraflarını paylaştı. Ongun paylaşımında, "Bütün öğrencilerimiz kaliteli ve ekonomik barınma olanaklarını ve yemeği hak ediyor" dedi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından, KYK yurtları ile İBB yurtlarında verilen yemeklerin fotoğraflarını paylaştı.
Ongun paylaşımında, "Soldaki KYK yurdunda öğrencilerin 13 TL’lik akşam yemeği sağdaki de İBB yurtlarındaki ücretsiz sunulan yemek. Bütün öğrencilerimiz kaliteli ve ekonomik barınma olanaklarını ve yemeği hak ediyor" dedi.
Soldaki KYK yurdunda öğrencilerin 13 TL’lik akşam yemeği sağdaki de İBB yurtlarındaki ücretsiz sunulan yemek.