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NASA'dan Mars'ta uzaylı yaşamının olabileceğine dair kanıt
NASA tarafından yayınlanan yeni fotoğraflar, Mars'ta bir zamanlar uzaylı yaşamına ev sahipliği yapmış olabilecek eski bir nehir deltasını ortaya çıkardı.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından paylaşılan yeni fotoğraflar, bilim insanlarının bir zamanlar kızıl gezegenin uzaylı yaşamına ev sahipliği yaptığını kanıtlayan fosilleri bulmayı umduğu Mars'taki eski kurumuş nehir yatağını ortaya koydu.
Bilim insanları, Perseverance gezgini tarafından çekilen ve milyarlarca yıl önce gezegende suyun nasıl aktığını gösteren fotoğrafları Journal of Science'da yayınladı.
NASA’nın Persevance gezgini, 'Kodiak Butte' olarak bilinen ve 'dalgalanan su seviyeleri ve sonraki aşamalarda değişen akış stilleri altında kapalı bir göl sistemini gösteren' bir kaya oluşumunun fotoğraflarını çekti.
Vous vous souvenez de ces superbes images du delta de Jezero et de la butte Kodiak prises par l'instrument #SuperCam quelques semaines après l'arrivée de #Perseverance sur #Mars ? (mosaïques ci-dessous par @thomas_appere) pic.twitter.com/yNHKsRB1tH— Le Planétolog (@leplanetolog) October 7, 2021
'Benzeri görülmemiş bir kaynak'
Bilim insanları, bu yeni bulgunun, NASA'nın gezegenin daha fazla araştırılmasına ilişkin kararlarına rehberlik edecek 'benzeri görülmemiş bir bilgi noktası' sağladığını söyledi.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) Gezegen bilimleri profesörü olan Benjamin Weiss, "Gezgin bu inanılmaz ıssız araziye indi ve hiçbir yere gitmeden, sadece uzaktan fotoğraf çekerken, Jezero'nun milyonlarca yıl önce gölün dibi olduğunu doğrulayan kayalar gördük" ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte, yeni yayınlanan Kodiak Butte fotoğrafları, normal nehir akışının olduğu dönemlerde oluşabilecek ince kil veya kum katmanlarını gösteriyor.
A couple of newly-processed views of the Kodiak butte that might be a future destination for @NASAPersevere— Stuart Atkinson (@mars_stu) June 23, 2021
Image Credit: NASA/JPL-Caltech/ASU/S Atkinson pic.twitter.com/Df8ddKNyEp
Fransa'daki Nantes Üniversitesi'nden bir jeolog olan Nicolas Mangold, "Kodiak'taki stratigrafiyi* anlamak, yaşamın korunması için en olası olan tortuları belirlememizi sağlıyor. Geçmişte bir noktada suyun yüzeyde aktığını biliyoruz, ancak bu aktivitenin süresini bilmiyoruz" dedi.
Mangold, ayrıca alanın sel olaylarından kaynaklanan küçük kaya tabakaları ile kaplandığını sözlerine ekledi.
Ani buz erimesinden kaynaklanmış olabilir
Diğer taraftan araştırmacılar, Mars’taki sellere neyin sebep olduğunu bilmiyor, ancak bunların şiddetli yağmur veya ani bir buz erimesinden kaynaklanmış olabileceğini varsaydıklarını açıkladılar.
Weiss, "O zamanlar Mars muhtemelen daha fazla buza sahipti, bu da volkanik aktivite veya meteor çarpmaları ile aniden eriyerek kratere su, kaya ve silt akışı gönderdi. Kraterin etrafındaki bölge, Mars'taki bilinen en eski kayaları içiriyor. Şimdi, kraterden bile ayrılmadan o kayaları da örnekleyebiliriz" diye konuştu.
'Keşfimiz yeni başlıyor'
Öte yandan bilim insanları, yeni bulguların Kızıl Gezegen’in daha önce göllere sahip olabilecek diğer kraterleri ve potansiyel yaşam biçimleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olacağını savundu.
Mars' Perseverance rover's first scientific publication: a study of the gorgeous sedimentary rocks of the Kodiak Butte in Jezero Crater. Spectacular. https://t.co/al2l4YjkT7 pic.twitter.com/edp7hV2FvH— EQV Analytics (@AnalyticsEqv) October 10, 2021
Araştırmanın yazarlarından Amy Williams, "Artık net fotoğraflara sahibiz. Kil ve çamurtaşı bulduğunuza dair tam bir güvenimiz var. Bu resimlere bakmak bir kitabın kapağını okumak gibi. Keşfimiz yeni başlıyor" yorumunu yaptı.
Dün, 15:31
*Stratigrafi, aynı zamanda katmanbilim ya da tabakabilim olarak da adlandırılıyor. Jeolojinin bir alt kolu alan bilim dalı gezegenlerdeki yer kabuklarından alınan tabakalı kayaların formasyonlarını, bileşimlerini ve korelasyonlarını inceliyor.