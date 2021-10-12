https://tr.sputniknews.com/20211012/nefessiz-kalan-buzagiyi-suni-teneffusle-hayata-dondurdu-1049731696.html

Nefessiz kalan buzağıyı suni teneffüsle hayata döndürdü

Nefessiz kalan buzağıyı suni teneffüsle hayata döndürdü

Tokat'ta yaylada doğan buzağının nefes alamadığını gören Şahbaz Gül, suni teneffüs yaparak yavruyu kurtardı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

tokat

suni teneffüs

inek

almus

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Almus ilçesine bağlı Kapıcı köyü yaylasında Şahbaz Gül'e ait ineklerden biri doğum yaptı.21 gün erken doğan buzağının nefes alamadığını fark eden Gül, suni teneffüs yaptı. Nefes almaya başlayan buzağıya Gül, su ile de masaj yaptı. O anlar, cep telefonu ile görüntülendi. Buzağının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

türkiye

almus

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tokat, suni teneffüs, inek, almus