https://tr.sputniknews.com/20211012/neymardan-futbola-erken-veda-sinyali-1049728111.html

Neymar'dan futbola erken veda sinyali

Neymar'dan futbola erken veda sinyali

Brezilyalı yıldız Neymar, futbola erken veda edeceğinin sinyalini verdi. 29 yaşındaki oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nın son turnuvası olabileceğini ifade ederek... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

neymar

futbol

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Başarılı oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nın son turnuvası olabileceğini söyledi. 29 yaşındaki yıldız, "2022 sanırım son Dünya Kupası tecrübem olacak. Çünkü daha sonra futbola devam etmek için mental gücüm olup olmayacağından emin değilim. Bu yüzden çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım" dedi.Ülkesinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda yarı finalde 7-1'lik Almanya hezimeti yaşayan Neymar, 2018'de ise çeyrek finalde Belçika'ya elenen takımda yer aldı.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

neymar, futbol