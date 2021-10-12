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Neymar'dan futbola erken veda sinyali
Neymar'dan futbola erken veda sinyali
Brezilyalı yıldız Neymar, futbola erken veda edeceğinin sinyalini verdi. 29 yaşındaki oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nın son turnuvası olabileceğini ifade ederek... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
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spor
neymar
futbol
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Başarılı oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nın son turnuvası olabileceğini söyledi. 29 yaşındaki yıldız, "2022 sanırım son Dünya Kupası tecrübem olacak. Çünkü daha sonra futbola devam etmek için mental gücüm olup olmayacağından emin değilim. Bu yüzden çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım" dedi.Ülkesinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda yarı finalde 7-1'lik Almanya hezimeti yaşayan Neymar, 2018'de ise çeyrek finalde Belçika'ya elenen takımda yer aldı.
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Neymar'dan futbola erken veda sinyali

00:05 12.10.2021
© AFP 2021Neymar
Neymar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AFP 2021
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Brezilyalı yıldız Neymar, futbola erken veda edeceğinin sinyalini verdi. 29 yaşındaki oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nın son turnuvası olabileceğini ifade ederek, "Sonrasında futbola devam etmek için mental gücüm olup olmayacağından emin değilim" dedi
Başarılı oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nın son turnuvası olabileceğini söyledi.
29 yaşındaki yıldız, "2022 sanırım son Dünya Kupası tecrübem olacak. Çünkü daha sonra futbola devam etmek için mental gücüm olup olmayacağından emin değilim. Bu yüzden çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım" dedi.
Ülkesinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda yarı finalde 7-1'lik Almanya hezimeti yaşayan Neymar, 2018'de ise çeyrek finalde Belçika'ya elenen takımda yer aldı.
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