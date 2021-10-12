https://tr.sputniknews.com/20211012/norvecte-ren-geyigi-cobanlari-ruzgar-turbinlerine-karsi-hukuk-mucadelesini-kazandi-1049742848.html
Norveç'te ren geyiği çobanları rüzgar türbinlerine karşı hukuk mücadelesini kazandı
Norveç'te ren geyiği çobanları rüzgar türbinlerine karşı hukuk mücadelesini kazandı
Norveç Yüksek Mahkemesi, ülkenin batısında inşa edilen onlarca rüzgar türbininin ren geyiği çobanlarına ve meralara zarar verdiği yönünde karar kıldı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T13:08+0300
2021-10-12T13:08+0300
2021-10-12T13:08+0300
yaşam
norveç
ren geyiği
yüksek mahkeme
çoban
rüzgar türbini
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Norveç'te Yüksek Mahkeme, ülkenin batısında kurulan onlarca rüzgar türbininin ren geyiği çobanlarına zarar verdiği kararına vardı.Bunun Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini söyleyen mahkeme, bakanlık tarafından türbinlerin inşası ve işletilmesi için verilen lisansların geçersiz olduğunu duyurdu.Mahkemeden henüz nihai bir karar çıkmadı.Norveç'in azınlıktaki Sami halkından olan ren geyiği çobanlarının avukatları, kararın Avrupa'nın en büyük kara tabanlı rüzgar parkının bir parçası olan Fosen yarımadasında, yapımı geçen yıl tamamlanan 151 türbinin yıkılabileceğini öngörüyor.'Sürpriz oldu'Norveç Petrol ve Enerji Bakanlığı Sözcüsü Ole Berthelsen, konuya ilişkin açıklamasında 'mahkemenin aldığı kararın durumu açıklığa kavuturma ihtiyacı doğurduğunu' belirtti.Fosen Vind'in başkanı Tom Kristian Larsen, ise kararın kendileri için sürpriz olduğunu dile getirerek, "Bundan sonra bakanlığın sonraki adımlara ilişkin kararını bekleyeceğiz" diye konuştu.Norveç'in yanı sıra İsveç, Finlandiya ve Rusya'ya yayılan Sami halkının toplam nüfusunun 100 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.Sami halkının bir kısmı, eti ve kürkü için ren geyiği besiciliği yaparak geçimini kazanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211012/2-yildir-boynunda-araba-lastigiyle-gezen-geyik-kurtarildi-1049738666.html
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norveç, ren geyiği, yüksek mahkeme, çoban, rüzgar türbini
Norveç'te ren geyiği çobanları rüzgar türbinlerine karşı hukuk mücadelesini kazandı
Norveç Yüksek Mahkemesi, ülkenin batısında inşa edilen onlarca rüzgar türbininin ren geyiği çobanlarına ve meralara zarar verdiği yönünde karar kıldı.
Norveç'te Yüksek Mahkeme, ülkenin batısında kurulan onlarca rüzgar türbininin ren geyiği çobanlarına zarar verdiği kararına vardı.
Bunun Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini söyleyen mahkeme, bakanlık tarafından türbinlerin inşası ve işletilmesi için verilen lisansların geçersiz olduğunu duyurdu.
Mahkemeden henüz nihai bir karar çıkmadı.
Norveç'in azınlıktaki Sami halkından olan ren geyiği çobanlarının avukatları, kararın Avrupa'nın en büyük kara tabanlı rüzgar parkının bir parçası olan Fosen yarımadasında, yapımı geçen yıl tamamlanan 151 türbinin yıkılabileceğini öngörüyor.
'Sürpriz oldu'
Norveç Petrol ve Enerji Bakanlığı Sözcüsü Ole Berthelsen, konuya ilişkin açıklamasında 'mahkemenin aldığı kararın durumu açıklığa kavuturma ihtiyacı doğurduğunu' belirtti.
Fosen Vind'in başkanı Tom Kristian Larsen, ise kararın kendileri için sürpriz olduğunu dile getirerek, "Bundan sonra bakanlığın sonraki adımlara ilişkin kararını bekleyeceğiz" diye konuştu.
Norveç'in yanı sıra İsveç, Finlandiya ve Rusya'ya yayılan Sami halkının toplam nüfusunun 100 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.
Sami halkının bir kısmı, eti ve kürkü için ren geyiği besiciliği yaparak geçimini kazanıyor.