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Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırıp çöp torbalarıyla taşıdı
Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırıp çöp torbalarıyla taşıdı
Tekirdağ’da gelinini bıçakla öldürerek parçalara ayıran ve çöp torbası içinde aracının bagajına koyan kayınpeder gözaltına alındı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T23:13+0300
2021-10-12T23:20+0300
türkiye
kadın cinayeti
gelin
kayınpeder
ceset
çöp torbası
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 65 yaşındaki Fehmi A., oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A. ile tartışma yaşadı.İhlas Haber Ajansı'na göre tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fehmi A. eline aldığı bıçakla gelini Ayat A.’yı bıçakladı. Gelinini parçalara ayıran Fehmi A. cesedin bir kısmını evde çöp kovasına bir kısmını da araba bagajına koydu. Çığlık sesleri üzerine ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi. Fehmi A. suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Fehmi A.’nın işlemleri sürüyor.
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kadın cinayeti, gelin, kayınpeder, ceset, çöp torbası

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırıp çöp torbalarıyla taşıdı

23:13 12.10.2021 (güncellendi: 23:20 12.10.2021)
© İHAÖldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı
Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© İHA
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Tekirdağ’da gelinini bıçakla öldürerek parçalara ayıran ve çöp torbası içinde aracının bagajına koyan kayınpeder gözaltına alındı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 65 yaşındaki Fehmi A., oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A. ile tartışma yaşadı.
İhlas Haber Ajansı'na göre tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fehmi A. eline aldığı bıçakla gelini Ayat A.’yı bıçakladı. Gelinini parçalara ayıran Fehmi A. cesedin bir kısmını evde çöp kovasına bir kısmını da araba bagajına koydu.
Çığlık sesleri üzerine ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi. Fehmi A. suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Fehmi A.’nın işlemleri sürüyor.
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