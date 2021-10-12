https://tr.sputniknews.com/20211012/oldurdugu-gelininin-cesedini-parcalara-ayirip-cop-torbalariyla-tasidi-1049764420.html

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırıp çöp torbalarıyla taşıdı

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırıp çöp torbalarıyla taşıdı

Tekirdağ’da gelinini bıçakla öldürerek parçalara ayıran ve çöp torbası içinde aracının bagajına koyan kayınpeder gözaltına alındı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T23:13+0300

2021-10-12T23:13+0300

2021-10-12T23:20+0300

türkiye

kadın cinayeti

gelin

kayınpeder

ceset

çöp torbası

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 65 yaşındaki Fehmi A., oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A. ile tartışma yaşadı.İhlas Haber Ajansı'na göre tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fehmi A. eline aldığı bıçakla gelini Ayat A.’yı bıçakladı. Gelinini parçalara ayıran Fehmi A. cesedin bir kısmını evde çöp kovasına bir kısmını da araba bagajına koydu. Çığlık sesleri üzerine ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi. Fehmi A. suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Fehmi A.’nın işlemleri sürüyor.

türkiye

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kadın cinayeti, gelin, kayınpeder, ceset, çöp torbası