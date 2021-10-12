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Ölüm döşeğindeki yaşlı kadından atına ve köpeklerine hüzünlü veda
Ölüm döşeğindeki yaşlı kadından atına ve köpeklerine hüzünlü veda
İngiltere ölüm döşeğindeki bir kadın, atına ve bakımevindeki iki köpeğine dokunaklı bir veda etti. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T15:19+0300
2021-10-12T15:19+0300
yaşam
ingiltere
köpek
midilli
ölüm
at
veda
bakımevi
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İngiltere'nin kuzeyindeki Chester'da bulunan Good Shepherd Bakımevi'de kalan 68 yaşındaki Jan Holman'a, atı Bob ve King Charles Spaniels türü iki köpeği Monty ve Rowley'e son bir veda etme şansı verildi.Newsweek'te yer alan habere göre Holman, 1 ay önce Good Shepherd Bakımevi'ne taşınmış ve hayvanlarıyla vakit geçirmeyi özlemişti.Bakımevinden bir sözcü, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakımevine gelmesinin ardından, ekibimiz kısa sürede hasta Jan Holman'ın hayatında çok özel arkadaşları olduğunu ve hastanede 4 hafta geçirdikten sonra onları aşırı derecede özlediğini fark etti. Bu arkadaşlar, iki Cavalier King Charles Spaniels türü Monty ve Rowley ile birlikte çok yakışıklı, benekli, 1.52'lik bir midilli olan Bob'dan başkası değildi" ifadelerini kullandı.Bakımevi tarafından paylaşılan duygusal fotoğraflarda, Holman'ın pencereden Bob'u sevmek için uzandığı ve aynı zamanda yatağının yanına getirilen köpeklerinden birini tuttuğu görülüyor.Holman yataktan kalkamazken, personel yatağını pencereye yaklaştırdıktan sonra Bob'a bir kez daha dokunuyor.Sözcüye göre at, başını açık pencereden içeri sokabildi ve sahibinin boynuna ve kucağına sürtündü.Holman'ın 46 yıldır evli olduğu kocası Dennis Holman, eşinin çok sevdiği evcil hayvanlarına son bir veda edebilmesinden çok mutluluk duyduğunu belirtti.'Onları ziyaret listesine dahil edebileceğimizi hiç düşünmemiştik'Facebook hesabından paylaşımda bulunan Denis, "Jan hastaneden Chester'daki bakımevine taşındığında çok rahatladık ve Jan'ı düzenli olarak görebilecek ziyaretçileri belirledik. Ancak, köpeklerimiz Monty ve Rowley ile Jan'ın atı Bob'u ziyaret listesine dahil edebileceğimizi hiç düşünmemiştik" dedi.'Bana Bob'u bir kez daha görme şansı vereceklerini beklemiyordum'Jan Holman ise, "Bakımevindeki personelin benim için yaptıklarına inanamıyorum. Birkaç hafta öncesine kadar her gün Bob'a biniyordum, o benim hayatımın çok önemli bir parçası ve onu çok özledim. Birkaç yıl önce bakımevinde hasta olan bir komşumuz olduğu için köpeklerimin ziyaretini ayarlamanın mümkün olduğunu biliyordum ve köpekleri onu ziyarete giderken getirmemize izin verilmişti. Ama bana Bob'u bir kez daha görme şansı vereceklerini beklemiyordum" diye kaydetti.Bakımevi sözcüsü de, hastaların yalnızca klinik ihtiyaçlarıyla değil, aynı zamanda duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarıyla da ilgilenmenin kendileri için yükümlülük olduğunu dile getirdi.
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ingiltere, köpek, midilli, ölüm, at, veda, bakımevi

Ölüm döşeğindeki yaşlı kadından atına ve köpeklerine hüzünlü veda

15:19 12.10.2021
© Fotoğraf : Twitter / HospiceGSÖlüm döşeğindeki yaşlı kadından, atına ve köpeklerine hüzünlü veda
Ölüm döşeğindeki yaşlı kadından, atına ve köpeklerine hüzünlü veda - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© Fotoğraf : Twitter / HospiceGS
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İngiltere ölüm döşeğindeki bir kadın, atına ve bakımevindeki iki köpeğine dokunaklı bir veda etti.
İngiltere'nin kuzeyindeki Chester'da bulunan Good Shepherd Bakımevi'de kalan 68 yaşındaki Jan Holman'a, atı Bob ve King Charles Spaniels türü iki köpeği Monty ve Rowley'e son bir veda etme şansı verildi.
Newsweek'te yer alan habere göre Holman, 1 ay önce Good Shepherd Bakımevi'ne taşınmış ve hayvanlarıyla vakit geçirmeyi özlemişti.
Bakımevinden bir sözcü, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakımevine gelmesinin ardından, ekibimiz kısa sürede hasta Jan Holman'ın hayatında çok özel arkadaşları olduğunu ve hastanede 4 hafta geçirdikten sonra onları aşırı derecede özlediğini fark etti. Bu arkadaşlar, iki Cavalier King Charles Spaniels türü Monty ve Rowley ile birlikte çok yakışıklı, benekli, 1.52'lik bir midilli olan Bob'dan başkası değildi" ifadelerini kullandı.
Bakımevi tarafından paylaşılan duygusal fotoğraflarda, Holman'ın pencereden Bob'u sevmek için uzandığı ve aynı zamanda yatağının yanına getirilen köpeklerinden birini tuttuğu görülüyor.
Holman yataktan kalkamazken, personel yatağını pencereye yaklaştırdıktan sonra Bob'a bir kez daha dokunuyor.
Sözcüye göre at, başını açık pencereden içeri sokabildi ve sahibinin boynuna ve kucağına sürtündü.
Holman'ın 46 yıldır evli olduğu kocası Dennis Holman, eşinin çok sevdiği evcil hayvanlarına son bir veda edebilmesinden çok mutluluk duyduğunu belirtti.

'Onları ziyaret listesine dahil edebileceğimizi hiç düşünmemiştik'

Facebook hesabından paylaşımda bulunan Denis, "Jan hastaneden Chester'daki bakımevine taşındığında çok rahatladık ve Jan'ı düzenli olarak görebilecek ziyaretçileri belirledik. Ancak, köpeklerimiz Monty ve Rowley ile Jan'ın atı Bob'u ziyaret listesine dahil edebileceğimizi hiç düşünmemiştik" dedi.

'Bana Bob'u bir kez daha görme şansı vereceklerini beklemiyordum'

Jan Holman ise, "Bakımevindeki personelin benim için yaptıklarına inanamıyorum. Birkaç hafta öncesine kadar her gün Bob'a biniyordum, o benim hayatımın çok önemli bir parçası ve onu çok özledim. Birkaç yıl önce bakımevinde hasta olan bir komşumuz olduğu için köpeklerimin ziyaretini ayarlamanın mümkün olduğunu biliyordum ve köpekleri onu ziyarete giderken getirmemize izin verilmişti. Ama bana Bob'u bir kez daha görme şansı vereceklerini beklemiyordum" diye kaydetti.
Bakımevi sözcüsü de, hastaların yalnızca klinik ihtiyaçlarıyla değil, aynı zamanda duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarıyla da ilgilenmenin kendileri için yükümlülük olduğunu dile getirdi.
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