‘Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı’ iddialarına eşinden açıklama

Sanatçı Orhan Gencebay'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görmek üzere hastaneye kaldırıldığına ilişkin çıkan haberlerin ardından eşi Sevim Emre sosyal medyadan açıklama yaparak iddiaların doğru olmadığını belirtti.Sanatçının eşi Sevim Emre, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen sanatçı Orhan Gencebay ile ilgili, eşi Sevim Emre'den açıklama geldi.
Sanatçı Orhan Gencebay'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görmek üzere hastaneye kaldırıldığına ilişkin çıkan haberlerin ardından eşi Sevim Emre sosyal medyadan açıklama yaparak iddiaların doğru olmadığını belirtti.
Sanatçının eşi Sevim Emre, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapıyorum. Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler.”