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https://tr.sputniknews.com/20211012/orhan-gencebay-hastaneye-kaldirildi-iddialarina-esinden-aciklama-1049761039.html
‘Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı’ iddialarına eşinden açıklama
‘Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı’ iddialarına eşinden açıklama
Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen sanatçı Orhan Gencebay ile ilgili, eşi Sevim Emre'den açıklama geldi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T20:57+0300
2021-10-12T20:57+0300
türkiye
kültür & sanat
orhan gencebay
sevim emre
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Sanatçı Orhan Gencebay'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görmek üzere hastaneye kaldırıldığına ilişkin çıkan haberlerin ardından eşi Sevim Emre sosyal medyadan açıklama yaparak iddiaların doğru olmadığını belirtti.Sanatçının eşi Sevim Emre, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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kültür & sanat, orhan gencebay, sevim emre

‘Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı’ iddialarına eşinden açıklama

20:57 12.10.2021
© Fotoğraf : TwitterOrhan Gencebay
Orhan Gencebay - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen sanatçı Orhan Gencebay ile ilgili, eşi Sevim Emre'den açıklama geldi.
Sanatçı Orhan Gencebay'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görmek üzere hastaneye kaldırıldığına ilişkin çıkan haberlerin ardından eşi Sevim Emre sosyal medyadan açıklama yaparak iddiaların doğru olmadığını belirtti.
Sanatçının eşi Sevim Emre, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapıyorum. Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler.”
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