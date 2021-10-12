https://tr.sputniknews.com/20211012/prof-ceyhandan-cagri-devletin-ek-onlemler-alma-zamani-geldi-1049731392.html

Prof. Ceyhan'dan çağrı: Devletin ek önlemler alma zamanı geldi

Prof. Ceyhan'dan çağrı: Devletin ek önlemler alma zamanı geldi

Artan vakalar ve aşılama oranına ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ceyhan, "Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T03:08+0300

2021-10-12T03:08+0300

2021-10-12T03:08+0300

koronavirüs

mehmet ceyhan

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

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Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından aşılama ve toplumsal bağışıklık sağlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.Aşılama oranıyla ilgili bir grafik paylaşan Prof. Dr. Ceyhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Aşı ile korunan kişi sayısı yanı toplumsal bağışıklık artmıyor. Her gün giderek azalıyor. 1. doz sayısı 100 binin altında. Önce inaktif aşıyla aşılanıp, şimdi bağışıklığını kaybedenlerin günlük sayısı daha fazla. Yüzde 80 aşıyla korunan hedefinden giderek uzaklaşıyoruz.Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez.

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mehmet ceyhan, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı