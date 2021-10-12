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Prof. Ceyhan'dan çağrı: Devletin ek önlemler alma zamanı geldi
Prof. Ceyhan'dan çağrı: Devletin ek önlemler alma zamanı geldi
Artan vakalar ve aşılama oranına ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ceyhan, "Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T03:08+0300
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mehmet ceyhan
koronavirüs
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Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından aşılama ve toplumsal bağışıklık sağlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.Aşılama oranıyla ilgili bir grafik paylaşan Prof. Dr. Ceyhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Aşı ile korunan kişi sayısı yanı toplumsal bağışıklık artmıyor. Her gün giderek azalıyor. 1. doz sayısı 100 binin altında. Önce inaktif aşıyla aşılanıp, şimdi bağışıklığını kaybedenlerin günlük sayısı daha fazla. Yüzde 80 aşıyla korunan hedefinden giderek uzaklaşıyoruz.Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez.
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mehmet ceyhan, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı

Prof. Ceyhan'dan çağrı: Devletin ek önlemler alma zamanı geldi

03:08 12.10.2021
© AAMehmet Ceyhan
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AA
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Artan vakalar ve aşılama oranına ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ceyhan, "Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez" açıklamasında bulundu.
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından aşılama ve toplumsal bağışıklık sağlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Aşılama oranıyla ilgili bir grafik paylaşan Prof. Dr. Ceyhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Aşı ile korunan kişi sayısı yanı toplumsal bağışıklık artmıyor. Her gün giderek azalıyor. 1. doz sayısı 100 binin altında. Önce inaktif aşıyla aşılanıp, şimdi bağışıklığını kaybedenlerin günlük sayısı daha fazla. Yüzde 80 aşıyla korunan hedefinden giderek uzaklaşıyoruz.
Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez.
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