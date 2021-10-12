https://tr.sputniknews.com/20211012/putin-ve-pasinyan-moskovada-bir-araya-geldi-1049763498.html
Putin ve Paşinyan Moskova’da bir araya geldi
Putin ve Paşinyan Moskova’da bir araya geldi
Rusya lideri Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bugün Moskova’da bu yıl içinde dördüncü kez bir araya geldi. Liderler, iki ülke arasındaki etkileşimi ve... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T22:35+0300
2021-10-12T22:35+0300
2021-10-12T22:45+0300
dünya
rusya
ermenistan
vladimir putin
nikol paşinyan
dağlık karabağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049763473_0:223:2849:1826_1920x0_80_0_0_ac259f0f5576d88354bc87158bf60895.jpg
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moskova’da bu yıl içinde dördüncü kez bir araya geldi. Liderler, iki ülke arasındaki etkileşimi ve Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldı.Açıklamaya göre Putin’le buluşan Paşinyan, görüşme öncesinde, “Müttefiklerin sık sık bir araya gelmesi, konuşması, sizin de ifade ettiğiniz gibi görüşlerde yeniden mutabık kalması çok önemli. Ne yazık ki bölgemizde henüz durumun tam olarak istikrara kavuştuğu söylenemez. Sizin de belirttiğiniz gibi, Dağlık Karabağ sorunu hala çözülmedi, ihtilafın çözümünde ve genel olarak bölgemizde güvenliğin sağlanmasında Rusya’nın kilit bir rol oynadığı açıkça görülüyor. Tabii ki, tüm bu konular çok önemli, kilit öneme sahip ve bu vesileyle sizlerle tüm gündemi tartışmaktan çok memnunum” diye konuştu.Putin ise buna yanıt olarak, “Telefonda sürekli iletişim halindeyiz. Ancak elbette, yüz yüze toplantılar istenen sonucu elde etmek için her zaman daha verimlidir. Umarım bu kez de öyle olur. Resmi ve gayri resmi ortamda sohbet edeceğiz, birlikte öğle yemeği yiyeceğiz, güncel olayları tartışacağız, geleceğe dönük beklentileri konuşacağız. Yakında BDT zirvesi düzenlenecek, bu konuda ve elbette ki bölgedeki uzun vadeli çözüm de dahil olmak üzere etkileşimimizin ana konularında sizlerle mutabık kalmak isterim” ifadelerini kullandı.Nikol Paşinyan eylül başlarında Dağlık Karabağ sorununun çözüme kavuşturulmadığını ve bölgenin statüsünün ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesi temelinde netleştirmesi gerektiğini söylemişti. 25 Eylül tarihinde ise Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları, Kasım 2020’den bu yana ilk kez yeniden bir araya gelmişti. 1 Ekim tarihinde Ermenistan tarafı, Azerbaycan ile sınırların çizilmesine hazır olduğunu duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211004/pasinyan-teyit-etti-azerbaycan-cumhurbaskani-ile-gorusmeye-hazirim-1049488843.html
https://tr.sputniknews.com/20210626/azerbaycan-lideri-aliyev-karabag-sorunu-cozuldu-yeni-gorusmelere-gerek-yok-1044821878.html
rusya
ermenistan
dağlık karabağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049763473_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_9635c334af5923d6775e7e505d3ed3be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ermenistan, vladimir putin, nikol paşinyan, dağlık karabağ
Putin ve Paşinyan Moskova’da bir araya geldi
22:35 12.10.2021 (güncellendi: 22:45 12.10.2021)
Rusya lideri Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bugün Moskova’da bu yıl içinde dördüncü kez bir araya geldi. Liderler, iki ülke arasındaki etkileşimi ve Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldı.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moskova’da bu yıl içinde dördüncü kez bir araya geldi. Liderler, iki ülke arasındaki etkileşimi ve Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldı.
Açıklamaya göre Putin’le buluşan Paşinyan, görüşme öncesinde, “Müttefiklerin sık sık bir araya gelmesi, konuşması, sizin de ifade ettiğiniz gibi görüşlerde yeniden mutabık kalması çok önemli. Ne yazık ki bölgemizde henüz durumun tam olarak istikrara kavuştuğu söylenemez. Sizin de belirttiğiniz gibi, Dağlık Karabağ sorunu hala çözülmedi, ihtilafın çözümünde ve genel olarak bölgemizde güvenliğin sağlanmasında Rusya’nın kilit bir rol oynadığı açıkça görülüyor. Tabii ki, tüm bu konular çok önemli, kilit öneme sahip ve bu vesileyle sizlerle tüm gündemi tartışmaktan çok memnunum” diye konuştu.
Putin ise buna yanıt olarak, “Telefonda sürekli iletişim halindeyiz. Ancak elbette, yüz yüze toplantılar istenen sonucu elde etmek için her zaman daha verimlidir. Umarım bu kez de öyle olur. Resmi ve gayri resmi ortamda sohbet edeceğiz, birlikte öğle yemeği yiyeceğiz, güncel olayları tartışacağız, geleceğe dönük beklentileri konuşacağız. Yakında BDT zirvesi düzenlenecek, bu konuda ve elbette ki bölgedeki uzun vadeli çözüm de dahil olmak üzere etkileşimimizin ana konularında sizlerle mutabık kalmak isterim” ifadelerini kullandı.
Nikol Paşinyan eylül başlarında Dağlık Karabağ sorununun çözüme kavuşturulmadığını ve bölgenin statüsünün ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesi temelinde netleştirmesi gerektiğini söylemişti. 25 Eylül tarihinde ise Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları, Kasım 2020’den bu yana ilk kez yeniden bir araya gelmişti. 1 Ekim tarihinde Ermenistan tarafı, Azerbaycan ile sınırların çizilmesine hazır olduğunu duyurmuştu.