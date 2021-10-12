https://tr.sputniknews.com/20211012/putin-yaroslav-bolge-valisi-mironovu-devlet-baskan-yardimcisi-olarak-atadi-1049764610.html

Putin, Yaroslav Bölge Valisi Mironov'u devlet başkan yardımcısı olarak atadı

Putin, Yaroslav Bölge Valisi Mironov'u devlet başkan yardımcısı olarak atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yaroslav Bölge Valisi Dmitriy Mironov'un istifasını kabul ederek devlet başkan yardımcılığı pozisyonuna getirdi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T23:20+0300

2021-10-12T23:20+0300

2021-10-12T23:20+0300

dünya

rusya

vladimir putin

dmitriy mironov

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Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, imzaladığı kararnameyle kendisine yeni bir yardımcı atadı.Kararnamede, "Dmitriy Mironov'un, kendi isteğiyle aldığı Yaroslav Bölge Valiliği görevinden istifa kararının kabul edilerek Rusya devlet başkan yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir" dendi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mironov'un devlet başkan yardımcılığı koltuğunda kolluk kuvvetlerindeki personel işlerinden sorumlu olacağını açıkladı.Sputnik'in sorularını yanıtlayan Peskov, Mironov'un bugün Rusya Devlet Başkanlığı Sibirya Federal Bölgesi Yetkili Temsilcisi olarak görevlendirilen Anatoliy Serışev'in yerine geçeceğini ve Serışev'in yönetiminde olan kolluk kuvvetlerindeki personel işlerini yürüteceğini ifade etti.Mironov, 1990-2013 yıllarında önce SSCB Devlet Güvenlilk Komitesi'nde (KGB), daha sonra Rusya Federasyonu'nun ulusal güvenlik makamlarında çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştı.Mironov, Eylül 2017'de Yaroslav Bölge Valisi seçilmiş ve o tarihten bu yana valilik koltuğunda oturuyordu.

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rusya, vladimir putin, dmitriy mironov