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Putin, Yaroslav Bölge Valisi Mironov'u devlet başkan yardımcısı olarak atadı
Putin, Yaroslav Bölge Valisi Mironov'u devlet başkan yardımcısı olarak atadı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yaroslav Bölge Valisi Dmitriy Mironov'un istifasını kabul ederek devlet başkan yardımcılığı pozisyonuna getirdi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T23:20+0300
2021-10-12T23:20+0300
dünya
rusya
vladimir putin
dmitriy mironov
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Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, imzaladığı kararnameyle kendisine yeni bir yardımcı atadı.Kararnamede, "Dmitriy Mironov'un, kendi isteğiyle aldığı Yaroslav Bölge Valiliği görevinden istifa kararının kabul edilerek Rusya devlet başkan yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir" dendi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mironov'un devlet başkan yardımcılığı koltuğunda kolluk kuvvetlerindeki personel işlerinden sorumlu olacağını açıkladı.Sputnik'in sorularını yanıtlayan Peskov, Mironov'un bugün Rusya Devlet Başkanlığı Sibirya Federal Bölgesi Yetkili Temsilcisi olarak görevlendirilen Anatoliy Serışev'in yerine geçeceğini ve Serışev'in yönetiminde olan kolluk kuvvetlerindeki personel işlerini yürüteceğini ifade etti.Mironov, 1990-2013 yıllarında önce SSCB Devlet Güvenlilk Komitesi'nde (KGB), daha sonra Rusya Federasyonu'nun ulusal güvenlik makamlarında çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştı.Mironov, Eylül 2017'de Yaroslav Bölge Valisi seçilmiş ve o tarihten bu yana valilik koltuğunda oturuyordu.
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rusya, vladimir putin, dmitriy mironov

Putin, Yaroslav Bölge Valisi Mironov'u devlet başkan yardımcısı olarak atadı

23:20 12.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yaroslav Bölge Valisi Dmitriy Mironov'un istifasını kabul ederek devlet başkan yardımcılığı pozisyonuna getirdi.
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, imzaladığı kararnameyle kendisine yeni bir yardımcı atadı.
Kararnamede, "Dmitriy Mironov'un, kendi isteğiyle aldığı Yaroslav Bölge Valiliği görevinden istifa kararının kabul edilerek Rusya devlet başkan yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir" dendi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mironov'un devlet başkan yardımcılığı koltuğunda kolluk kuvvetlerindeki personel işlerinden sorumlu olacağını açıkladı.
Sputnik'in sorularını yanıtlayan Peskov, Mironov'un bugün Rusya Devlet Başkanlığı Sibirya Federal Bölgesi Yetkili Temsilcisi olarak görevlendirilen Anatoliy Serışev'in yerine geçeceğini ve Serışev'in yönetiminde olan kolluk kuvvetlerindeki personel işlerini yürüteceğini ifade etti.
Mironov, 1990-2013 yıllarında önce SSCB Devlet Güvenlilk Komitesi'nde (KGB), daha sonra Rusya Federasyonu'nun ulusal güvenlik makamlarında çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştı.
Mironov, Eylül 2017'de Yaroslav Bölge Valisi seçilmiş ve o tarihten bu yana valilik koltuğunda oturuyordu.
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