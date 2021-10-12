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Reuters: Gmail'e erişim sorunu yaşanıyor
Reuters: Gmail'e erişim sorunu yaşanıyor
Reuters’ın, kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector’e dayandırdığı habere göre, sosyal medya platformu Facebook ve Google'ın elektronik posta platformu... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
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Reuters: Gmail'e erişim sorunu yaşanıyor

15:39 12.10.2021 (güncellendi: 15:44 12.10.2021)
© AFP 2021Google - Twitter
Google - Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AFP 2021
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Reuters’ın, kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector’e dayandırdığı habere göre, sosyal medya platformu Facebook ve Google'ın elektronik posta platformu Gmail'e erişim sorunu yaşanıyor.
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