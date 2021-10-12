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https://tr.sputniknews.com/20211012/reuters-gmaile-erisim-sorunu-yasaniyor-1049750092.html
Reuters: Gmail'e erişim sorunu yaşanıyor
Reuters: Gmail'e erişim sorunu yaşanıyor
Reuters’ın, kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector’e dayandırdığı habere göre, sosyal medya platformu Facebook ve Google'ın elektronik posta platformu... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T15:39+0300
2021-10-12T15:39+0300
2021-10-12T15:44+0300
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facebook, gmail
Reuters: Gmail'e erişim sorunu yaşanıyor
15:39 12.10.2021 (güncellendi: 15:44 12.10.2021)
Reuters’ın, kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector’e dayandırdığı habere göre, sosyal medya platformu Facebook ve Google'ın elektronik posta platformu Gmail'e erişim sorunu yaşanıyor.