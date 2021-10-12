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Ronaldo ile Valencia'nın sahibi Lim arasında işbirliği
Ronaldo ile Valencia'nın sahibi Lim arasında işbirliği
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Ronaldo, Valencia'nın sahibi iş insanı Lim ile yeni bir projeye imza attı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T16:21+0300
2021-10-12T16:31+0300
spor
cristiano ronaldo
işbirliği
valencia
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Ülkesinin en zengin iş insanları arasında gösterilen Singapurlu Peter Lim ile Cristiano Ronaldo, futbol, teknoloji ve iletişimi birleştirmeyi amaçlayan 'ZujuGP' adlı yeni sosyal medya girişiminin ortakları arasında yer alacaklarını duyurdu.68 yaşındaki Lim'in sahibi olduğu Mint Medya, 2015'ten bu yana 36 yaşındaki Portekizli yıldızın imaj haklarını da elinde tutuyor.ZujuGP'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Futbolu bir daha asla aynı şekilde göremeyeceksiniz" sloganıyla yapılan tanıtımda, girişimin 14 Ekim Perşembe günü kullanıcılara ulaşacağı belirtildi.Ronaldo ise sosyal medya hesaplarından attığı mesajlarda, "ZujuGP'ye üye olun ve bu yolculukta bize katılın" çağrısında bulundu.
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cristiano ronaldo, işbirliği, valencia

Ronaldo ile Valencia'nın sahibi Lim arasında işbirliği

16:21 12.10.2021 (güncellendi: 16:31 12.10.2021)
© Twitter/Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo, Peter Lim
Cristiano Ronaldo, Peter Lim - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© Twitter/Cristiano Ronaldo
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Ronaldo, Valencia'nın sahibi iş insanı Lim ile yeni bir projeye imza attı.
Ülkesinin en zengin iş insanları arasında gösterilen Singapurlu Peter Lim ile Cristiano Ronaldo, futbol, teknoloji ve iletişimi birleştirmeyi amaçlayan 'ZujuGP' adlı yeni sosyal medya girişiminin ortakları arasında yer alacaklarını duyurdu.
68 yaşındaki Lim'in sahibi olduğu Mint Medya, 2015'ten bu yana 36 yaşındaki Portekizli yıldızın imaj haklarını da elinde tutuyor.
ZujuGP'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Futbolu bir daha asla aynı şekilde göremeyeceksiniz" sloganıyla yapılan tanıtımda, girişimin 14 Ekim Perşembe günü kullanıcılara ulaşacağı belirtildi.
Ronaldo ise sosyal medya hesaplarından attığı mesajlarda, "ZujuGP'ye üye olun ve bu yolculukta bize katılın" çağrısında bulundu.
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