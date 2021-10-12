https://tr.sputniknews.com/20211012/ronaldo-ile-valencianin-sahibi-lim-arasinda-is-birligi-1049751660.html

Ronaldo ile Valencia'nın sahibi Lim arasında işbirliği

Ronaldo ile Valencia'nın sahibi Lim arasında işbirliği

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Ronaldo, Valencia'nın sahibi iş insanı Lim ile yeni bir projeye imza attı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T16:21+0300

2021-10-12T16:21+0300

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spor

cristiano ronaldo

işbirliği

valencia

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Ülkesinin en zengin iş insanları arasında gösterilen Singapurlu Peter Lim ile Cristiano Ronaldo, futbol, teknoloji ve iletişimi birleştirmeyi amaçlayan 'ZujuGP' adlı yeni sosyal medya girişiminin ortakları arasında yer alacaklarını duyurdu.68 yaşındaki Lim'in sahibi olduğu Mint Medya, 2015'ten bu yana 36 yaşındaki Portekizli yıldızın imaj haklarını da elinde tutuyor.ZujuGP'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Futbolu bir daha asla aynı şekilde göremeyeceksiniz" sloganıyla yapılan tanıtımda, girişimin 14 Ekim Perşembe günü kullanıcılara ulaşacağı belirtildi.Ronaldo ise sosyal medya hesaplarından attığı mesajlarda, "ZujuGP'ye üye olun ve bu yolculukta bize katılın" çağrısında bulundu.

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cristiano ronaldo, işbirliği, valencia