Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211012/rus-disisleri-gazprom-avrupaya-daha-fazla-gaz-tedarik-etmek-icin-rezervlerini-kullanmaya-basladi-1049757179.html
Rus Dışişleri: Gazprom, Avrupa'ya daha fazla gaz tedarik etmek için rezervlerini kullanmaya başladı
Rus Dışişleri: Gazprom, Avrupa'ya daha fazla gaz tedarik etmek için rezervlerini kullanmaya başladı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Gazprom'un Avrupa'da rekor üstüne rekor kıran gaz fiyatlarına istikrar kazandırmak için Avrupa ülkelerine daha... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T18:39+0300
2021-10-12T18:39+0300
dünya
abd
rusya
bbc
sergey ryabkov
doğalgaz
gaz
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049545334_0:53:1200:728_1920x0_80_0_0_3b4e457add8ec80fbd08d93b41afa2d5.jpg
BBC'ye demeç veren Ryabkov, Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarikini kıstığına dair iddiaları reddetti.Rusya'nın Avrupa'nın enerji güvenliğini desteklediğini ve Avrupa'yla işbirliği içinde çalışmak istediğini kaydeden Ryabkov, "Gazprom, piyasaya istikrar kazandırmak için rezervlerinden gaz pompalamaya fiilen başladı" dedi.Rusya'nın istikrar sağlanması için kararlı bir çalışma yaptığını anlatan Ryabkov, "En güvenli ve güvenilir enerji tedarikçisiydik ve öyle olmaya devam ediyoruz. Komşularımız da dahil Avrupa'daki tüm meslektaşlarımızı bu gerçeği kabul etmeye, Avrupa'nın enerji güvenliğine önem verdiğimizi, gözlemlediğimiz fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için onlarla, AB'yle işbirliği yapmak istediğimizi kabul etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.'ABD'nin suçlamalara devam etmesi utanmazlık'ABD'nin Rusya'nın gaz tedariklerini manipülasyon aracı olarak kullandığına dair iddiasına da yanıt veren Ryabkov, "Bu tür suçlamaları bozuk plak gibi tekrarlamaya devam etmeleri utanmazlık. Enerji kaynakları tedariki yoluyla hiçbir zaman baskı yapmadık. Onları siyasi baskı aracı kullanmaya hiçbir zaman ilgi göstermedik" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211006/putin-dogalgaz-fiyatinin-artmasina-avrupanin-hatali-politikalari-yol-acti-1049580316.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049545334_78:0:1171:820_1920x0_80_0_0_b6c92e27be8a4f090709a3a59a212cac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, bbc, sergey ryabkov, doğalgaz, gaz, açıklama

Rus Dışişleri: Gazprom, Avrupa'ya daha fazla gaz tedarik etmek için rezervlerini kullanmaya başladı

18:39 12.10.2021
© REUTERS / Lee SmithDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© REUTERS / Lee Smith
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Gazprom'un Avrupa'da rekor üstüne rekor kıran gaz fiyatlarına istikrar kazandırmak için Avrupa ülkelerine daha fazla gaz tedarik etmek amacıyla rezervlerini kullanmaya başladığını söyledi.
BBC'ye demeç veren Ryabkov, Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarikini kıstığına dair iddiaları reddetti.

Rusya'nın Avrupa'nın enerji güvenliğini desteklediğini ve Avrupa'yla işbirliği içinde çalışmak istediğini kaydeden Ryabkov, "Gazprom, piyasaya istikrar kazandırmak için rezervlerinden gaz pompalamaya fiilen başladı" dedi.

Rusya'nın istikrar sağlanması için kararlı bir çalışma yaptığını anlatan Ryabkov, "En güvenli ve güvenilir enerji tedarikçisiydik ve öyle olmaya devam ediyoruz. Komşularımız da dahil Avrupa'daki tüm meslektaşlarımızı bu gerçeği kabul etmeye, Avrupa'nın enerji güvenliğine önem verdiğimizi, gözlemlediğimiz fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için onlarla, AB'yle işbirliği yapmak istediğimizi kabul etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ABD'nin suçlamalara devam etmesi utanmazlık'

ABD'nin Rusya'nın gaz tedariklerini manipülasyon aracı olarak kullandığına dair iddiasına da yanıt veren Ryabkov, "Bu tür suçlamaları bozuk plak gibi tekrarlamaya devam etmeleri utanmazlık. Enerji kaynakları tedariki yoluyla hiçbir zaman baskı yapmadık. Onları siyasi baskı aracı kullanmaya hiçbir zaman ilgi göstermedik" diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
DÜNYA
Putin: Doğalgaz fiyatının artmasına, Avrupa'nın hatalı politikaları yol açtı
6 Ekim, 16:55
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:50Türkiye ile AB göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğini artıracak
18:43Tamer Karadağlı: Kendimi kandırılmış hissediyorum, zaten karpuz gibi ikiye bölünmüş haldeyiz
18:41Mehmet Ali Erbil: Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim
18:39Rus Dışişleri: Gazprom, Avrupa'ya daha fazla gaz tedarik etmek için rezervlerini kullanmaya başladı
18:33Enez sahili açıklarında 2 hortum oluştu
18:29İstanbul'da yakalanan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi ve 4 şüpheli sınır dışı edilecek
18:28'5 çocuğun öldüğü servisin kapısı iple bağlıydı' iddiası
18:22Taksim Meydanı’nda nostaljik otobüs sergisi
18:16ABD Ankara Büyükelçiliği: Karkamış'ta Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz
18:12Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait boru patladı: Trafik sıkışıklığına dikkat
18:10İzmir'de metro ve tramvay işçileri grev kararı aldı
18:08'La Casa de Papel'in 'Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'da
18:04Fransa’da dizel yakıt fiyatı rekor kırdı
18:01Uygulama noktasında durdurulan araçta 1,5 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi
17:52Haberleri yokken duruşma yaptılar: 1 milyon liralık kefaret 100 bin liraya indirildi
17:50'Emniyet müdür yardımcısı, polisi dövdü' iddiasına soruşturma
17:49La Palma'da 700'den fazla kişi için tahliye emri
17:37Lupin dizisine özenip hırsızlık yapmaya çalışan adam ağlayarak suçunu itiraf etti
17:35Acıyıp evine aldığı cezaevi arkadaşı tarafından hastanelik edildi
17:26Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma yeniden askıya alındı