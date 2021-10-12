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Rus Dışişleri: Gazprom, Avrupa'ya daha fazla gaz tedarik etmek için rezervlerini kullanmaya başladı
© REUTERS / Lee SmithDoğalgaz
© REUTERS / Lee Smith
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Gazprom'un Avrupa'da rekor üstüne rekor kıran gaz fiyatlarına istikrar kazandırmak için Avrupa ülkelerine daha fazla gaz tedarik etmek amacıyla rezervlerini kullanmaya başladığını söyledi.
BBC'ye demeç veren Ryabkov, Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarikini kıstığına dair iddiaları reddetti.
Rusya'nın Avrupa'nın enerji güvenliğini desteklediğini ve Avrupa'yla işbirliği içinde çalışmak istediğini kaydeden Ryabkov, "Gazprom, piyasaya istikrar kazandırmak için rezervlerinden gaz pompalamaya fiilen başladı" dedi.
Rusya'nın istikrar sağlanması için kararlı bir çalışma yaptığını anlatan Ryabkov, "En güvenli ve güvenilir enerji tedarikçisiydik ve öyle olmaya devam ediyoruz. Komşularımız da dahil Avrupa'daki tüm meslektaşlarımızı bu gerçeği kabul etmeye, Avrupa'nın enerji güvenliğine önem verdiğimizi, gözlemlediğimiz fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için onlarla, AB'yle işbirliği yapmak istediğimizi kabul etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Avrupa'nın enerji güvenliğini desteklediğini ve Avrupa'yla işbirliği içinde çalışmak istediğini kaydeden Ryabkov, "Gazprom, piyasaya istikrar kazandırmak için rezervlerinden gaz pompalamaya fiilen başladı" dedi.
Rusya'nın istikrar sağlanması için kararlı bir çalışma yaptığını anlatan Ryabkov, "En güvenli ve güvenilir enerji tedarikçisiydik ve öyle olmaya devam ediyoruz. Komşularımız da dahil Avrupa'daki tüm meslektaşlarımızı bu gerçeği kabul etmeye, Avrupa'nın enerji güvenliğine önem verdiğimizi, gözlemlediğimiz fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için onlarla, AB'yle işbirliği yapmak istediğimizi kabul etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
'ABD'nin suçlamalara devam etmesi utanmazlık'
ABD'nin Rusya'nın gaz tedariklerini manipülasyon aracı olarak kullandığına dair iddiasına da yanıt veren Ryabkov, "Bu tür suçlamaları bozuk plak gibi tekrarlamaya devam etmeleri utanmazlık. Enerji kaynakları tedariki yoluyla hiçbir zaman baskı yapmadık. Onları siyasi baskı aracı kullanmaya hiçbir zaman ilgi göstermedik" diye konuştu.