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Rus tıp profesörü: Kovid-19’a karşı mücadele en az 3 yıl alacak
Rus tıp profesörü: Kovid-19’a karşı mücadele en az 3 yıl alacak
Rus bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Aleksey Yakovlev, Kovid-19 vaka oranındaki dinamiğin, geçen yüzyılın başında yaşanan ve yükselişi 3 yıl süren... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
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rusya
mücadele
aşı
salgın
uzman
pandemi
kovid-19
vaka sayısı
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St. Petersburg Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Epidemiyoloji ve Dermatovenereoloji Anabilim Dalı Başkanı Aleksey Yakovlev, Rus medyasına açıklamasında, “Doğa, İspanyol gribini yumuşattı. Hastalık 3 yıl sürdü. Bu, virüsün, mutasyonunun doğal gelişimi, halk arasında bağışıklık katmanlarının oluşumu. Doğa henüz başka bir şey bulmadı” ifadesini kullandı.İspanyol gribinin de Kovid-19’da olduğu gibi ağır seyrettiğini ve sitokin fırtınasına yol açtığını belirten Yakovlev, Kovid-19’un da grip gibi zamanla mevsimsel hastalık haline geleceğini ve bu hastalığa karşı her yıl aşı yapılması gerekeceğini söyledi.
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rusya, mücadele, aşı, salgın, uzman, pandemi, kovid-19, vaka sayısı, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

Rus tıp profesörü: Kovid-19’a karşı mücadele en az 3 yıl alacak

20:20 12.10.2021
© Sputnik / Алексей Куденко / Fotoğraf bankasına girRusya - Moskova - koronavirüs - Kovid-19 - maske
Rusya - Moskova - koronavirüs - Kovid-19 - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rus bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Aleksey Yakovlev, Kovid-19 vaka oranındaki dinamiğin, geçen yüzyılın başında yaşanan ve yükselişi 3 yıl süren İspanyol gribi ile karşılaştırılabilir olduğunu belirtti.
St. Petersburg Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Epidemiyoloji ve Dermatovenereoloji Anabilim Dalı Başkanı Aleksey Yakovlev, Rus medyasına açıklamasında, “Doğa, İspanyol gribini yumuşattı. Hastalık 3 yıl sürdü. Bu, virüsün, mutasyonunun doğal gelişimi, halk arasında bağışıklık katmanlarının oluşumu. Doğa henüz başka bir şey bulmadı” ifadesini kullandı.
İspanyol gribinin de Kovid-19’da olduğu gibi ağır seyrettiğini ve sitokin fırtınasına yol açtığını belirten Yakovlev, Kovid-19’un da grip gibi zamanla mevsimsel hastalık haline geleceğini ve bu hastalığa karşı her yıl aşı yapılması gerekeceğini söyledi.
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