https://tr.sputniknews.com/20211012/rus-tip-profesoru-kovid-19a-karsi-mucadele-en-az-3-yil-alacak-1049759710.html

Rus tıp profesörü: Kovid-19’a karşı mücadele en az 3 yıl alacak

Rus tıp profesörü: Kovid-19’a karşı mücadele en az 3 yıl alacak

Rus bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Aleksey Yakovlev, Kovid-19 vaka oranındaki dinamiğin, geçen yüzyılın başında yaşanan ve yükselişi 3 yıl süren... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

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aşı

salgın

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pandemi

kovid-19

vaka sayısı

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St. Petersburg Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Epidemiyoloji ve Dermatovenereoloji Anabilim Dalı Başkanı Aleksey Yakovlev, Rus medyasına açıklamasında, “Doğa, İspanyol gribini yumuşattı. Hastalık 3 yıl sürdü. Bu, virüsün, mutasyonunun doğal gelişimi, halk arasında bağışıklık katmanlarının oluşumu. Doğa henüz başka bir şey bulmadı” ifadesini kullandı.İspanyol gribinin de Kovid-19’da olduğu gibi ağır seyrettiğini ve sitokin fırtınasına yol açtığını belirten Yakovlev, Kovid-19’un da grip gibi zamanla mevsimsel hastalık haline geleceğini ve bu hastalığa karşı her yıl aşı yapılması gerekeceğini söyledi.

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rusya, mücadele, aşı, salgın, uzman, pandemi, kovid-19, vaka sayısı, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v