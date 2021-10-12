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https://tr.sputniknews.com/20211012/rusya-turkiye-ticaret-hacmi-ocak-agustosta-yuzde-577-artarak-2073-milyar-dolara-ulasti-1049751086.html
‘Rusya-Türkiye ticaret hacmi Ocak-Ağustos’ta yüzde 57.7 artarak 20.73 milyar dolara ulaştı’
‘Rusya-Türkiye ticaret hacmi Ocak-Ağustos’ta yüzde 57.7 artarak 20.73 milyar dolara ulaştı’
Rusya Federal Gümrük Servisi’nin (FTS) verilerine göre, bulunduğumuz yılın Ocak-Ağustos döneminde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu yıllık bazda... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T16:10+0300
2021-10-12T16:10+0300
ekonomi
rusya
türkiye
tl
ruble
dolar
ithalat
ticaret hacmi
rapor
ticaret hacminin arttırılması
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FTS’in yayınladığı verilere göre 2021’in Ocak-Ağustos döneminde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu yıllık bazda yüzde 57.7 artışla 20 milyar 729 milyon dolara ulaştı.Buna göre Rusya’dan Türkiye’ye yapılan ihracat, yüzde 64 artarak 16.548 milyar dolara, Türkiye’den Rusya’ya yapılan ithalat ise yüzde 36.9 artışla 4.18 milyar dolara ulaştı.Aynı dönemde Türkiye’nin, Rusya’nın toplam ticaret cirosundaki payı bir önceki yıla göre yüzde 3.7’den yüzde 4.3’e yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20211012/dolar-902yi-gordu-1049733731.html
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rusya, türkiye, tl, ruble, dolar, ithalat, ticaret hacmi, rapor, ticaret hacminin arttırılması, ihracat

‘Rusya-Türkiye ticaret hacmi Ocak-Ağustos’ta yüzde 57.7 artarak 20.73 milyar dolara ulaştı’

16:10 12.10.2021
© Sputnik / Aleksey Kudenko  / Fotoğraf bankasına girÇar I. Petro
Çar I. Petro - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Aleksey Kudenko
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Rusya Federal Gümrük Servisi’nin (FTS) verilerine göre, bulunduğumuz yılın Ocak-Ağustos döneminde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu yıllık bazda yüzde 57.7 artışla 20 milyar 729 milyon dolara ulaştı.
FTS’in yayınladığı verilere göre 2021’in Ocak-Ağustos döneminde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu yıllık bazda yüzde 57.7 artışla 20 milyar 729 milyon dolara ulaştı.
Buna göre Rusya’dan Türkiye’ye yapılan ihracat, yüzde 64 artarak 16.548 milyar dolara, Türkiye’den Rusya’ya yapılan ithalat ise yüzde 36.9 artışla 4.18 milyar dolara ulaştı.
Aynı dönemde Türkiye’nin, Rusya’nın toplam ticaret cirosundaki payı bir önceki yıla göre yüzde 3.7’den yüzde 4.3’e yükseldi.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
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