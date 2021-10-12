Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211012/rusyada-kovid-19-kaynakli-can-kaybinda-yeni-rekor-1049742191.html
Rusya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybında yeni rekor
Rusya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybında yeni rekor
Rusya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı şimdiye kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Gün içinde 973 kişi hayatını kaybetti. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T13:08+0300
2021-10-12T13:38+0300
koronavirüs
rusya
pandemi
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104186/66/1041866649_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_f1acb3df9269a2b97010b17805d6a7d6.jpg
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin son açıklamasına göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısında yeni bir rekor kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde 973 artarak 218 bin 345’e yükseldi.Başkent Moskova’da 70, St. Petersburg’da 62, Sverdlovsk bölgesinde 44 kişi hayatını kaybetti.Son 24 saatte 28 bin 190 yeni vaka kaydedildi. Pandemi boyunca tespit edilen vaka sayısı 7 milyon 832 bin 964’e çıktı.İyileşenlerin sayısı da 20 bin 706 artarak 6 milyon 894 bin 285’e ulaştı.Moskova bölgesinde hizmet sektörüne aşı zorunluluğu Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Moskova Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre bölgede hizmet alanında faaliyet gösteren şirketlere çalışanların en az yüzde 80’inin aşılanması zorunluluğu getirildi. Çalışanların 10 Kasım’a kadar ilk doz, 10 Aralık’a kadar da ikinci doz aşıyı yaptırmış olmaları gerekiyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104186/66/1041866649_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_19c17047239869f5ad834f876d45bce1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, pandemi, koronavirüs

Rusya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybında yeni rekor

13:08 12.10.2021 (güncellendi: 13:38 12.10.2021)
© Sputnik / Valery Melnikov / Fotoğraf bankasına girRusya - koronavirüs
Rusya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Valery Melnikov
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı şimdiye kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Gün içinde 973 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin son açıklamasına göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısında yeni bir rekor kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde 973 artarak 218 bin 345’e yükseldi.
Başkent Moskova’da 70, St. Petersburg’da 62, Sverdlovsk bölgesinde 44 kişi hayatını kaybetti.
Son 24 saatte 28 bin 190 yeni vaka kaydedildi. Pandemi boyunca tespit edilen vaka sayısı 7 milyon 832 bin 964’e çıktı.
İyileşenlerin sayısı da 20 bin 706 artarak 6 milyon 894 bin 285’e ulaştı.

Moskova bölgesinde hizmet sektörüne aşı zorunluluğu

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Moskova Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre bölgede hizmet alanında faaliyet gösteren şirketlere çalışanların en az yüzde 80’inin aşılanması zorunluluğu getirildi. Çalışanların 10 Kasım’a kadar ilk doz, 10 Aralık’a kadar da ikinci doz aşıyı yaptırmış olmaları gerekiyor.
001000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:58Prof. Dr. Alpay Azap: Mide-bağırsak enfeksiyonları artışa geçti, su ve gıda ile bulaşıyor
13:54Galatasaray stadının yeni adı belli oldu
13:51Hulk tasarımlı telefon kılıfı, sahibini ölümden kurtardı
13:43Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvenliği olacak
13:41Hidrojenle çalışan Toyota'dan dünya rekoru
13:40Kaliforniya'daki mağazalarda cinsiyetsiz oyuncak bölümü zorunlu hale geldi
13:39İzmir'de vücut parçaları ve tıbbi atıklar bulundu
13:30Fatih’in Fermanı Londra’da satışta
13:20Türkiye ve Rusya arasında 'Ortak Turizm Eylem Planı'
13:19Şoygu, Ermeni mevkidaşıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu masaya yatırdı
13:15Metropolis'te 1800 yıl önce 'aşk'
13:09Balıkçıların oltasına 'kırmızı renkli yapışkan madde' takıldı: 'İlk defa böyle bir şey gördüm'
13:08Norveç'te ren geyiği çobanları rüzgar türbinlerine karşı hukuk mücadelesini kazandı
13:08Rusya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybında yeni rekor
13:07Kuzey Kore'den 'Squid Game' yorumu: Güney Kore'deki kapitalizm yüzünden canavarlaşmayı yansıtıyor
13:05Eski devlet hastanesi binası öğrenci yurdu oldu
12:58Haydarpaşa'da peronlar kaldırıldı, altından çıkan askeri sığınak ilk kez görüntülendi
12:55Dünyanın en güçlü anteni kullanıldı: 19 Kırmızı Cüce Yıldız'dan dördünde yaşam sinyali
12:46Uzun Kovid milyonlarca insanı etkiliyor
12:40Eren Derdiyok: Tercih şansım olsaydı Türk Milli Takımı için oynamak isterdim