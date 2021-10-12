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https://tr.sputniknews.com/20211012/rusyadan-abdye-son-yillarda-getirilen-tum-kisitlamalarin-karsilikli-olarak-kaldirilmasi-onerisi-1049757829.html
Rusya’dan ABD’ye son yıllarda getirilen tüm kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılması önerisi
Rusya’dan ABD’ye son yıllarda getirilen tüm kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılması önerisi
Moskova’nın Washington’a son yıllarda getirilen tüm kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasını önerdiği bildirildi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T18:55+0300
2021-10-12T18:55+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’nın Washington’a son yıllarda getirilen tüm kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasını önerdiği belirtildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un Rusya'dan vize alabildikten sonra dün Moskova'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'la yaptığı görüşmede, Moskova ve Washington tarafından son yıllarda getirilen tüm kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılması önerisinde bulunduğu ifade edildi.Açıklamada, “Rusya ve ABD dışişleri temsilciliklerinin birbirlerinin topraklarında faaliyet göstermeleri ile ilgili konulara özel önem verildi. Rus tarafı, Rusya karşıtı düşmanca eylemlerin yanıtsız kalmayacağını, ancak Moskova'nın gerginliği tırmandırma niyetinde olmadığına vurgu yaptı” denildi.Ryabkov’un “Washington'un çatışmacı çizgisinde ısrar etmesi, Rus-Amerikan ilişkilerinin daha da bozulmasına yol açabilir. Eşitlik ilkelerine dayanan ve birbirlerinin çıkarlarını karşılıklı olarak dikkate alan gerçekçi bir yaklaşım gerekiyor” ifadelerine yer verilen açıklamada ayrıca, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in de görüşmede yer aldığı bilgisi paylaşıldı.20 Eylül'de Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Nuland'ın olası Rusya ziyareti ile ilgili değerlendirmesinde ABD'li diplomata şu aşamada vize verilmediğini belirtmişti.25 Eylül'de Kommersant gazetesinn diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Nuland'a Moskova ziyareti için vize verebileceği, bunun karşılığında Moskova'nın, Rus diplomatlara ve özellikle 2019'dan beri vize alamayan Rusya Dışişleri Bakanlığı uzmanı Konstantin Vorontsov'a yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını beklediği ifade edilmişti.Önceki gün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Nuland’ın Moskova’ya gelebilmesi için Washington’un bazı Rusları yaptırım listeden çıkardığını duyurmuştu.
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abd, rusya

Rusya’dan ABD’ye son yıllarda getirilen tüm kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılması önerisi

18:55 12.10.2021
© AFP 2021 / YURI KADOBNOVRusya- ABD bayrağı
Rusya- ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AFP 2021 / YURI KADOBNOV
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Moskova’nın Washington’a son yıllarda getirilen tüm kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasını önerdiği bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’nın Washington’a son yıllarda getirilen tüm kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasını önerdiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un Rusya'dan vize alabildikten sonra dün Moskova'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'la yaptığı görüşmede, Moskova ve Washington tarafından son yıllarda getirilen tüm kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılması önerisinde bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, “Rusya ve ABD dışişleri temsilciliklerinin birbirlerinin topraklarında faaliyet göstermeleri ile ilgili konulara özel önem verildi. Rus tarafı, Rusya karşıtı düşmanca eylemlerin yanıtsız kalmayacağını, ancak Moskova'nın gerginliği tırmandırma niyetinde olmadığına vurgu yaptı” denildi.
Ryabkov’un “Washington'un çatışmacı çizgisinde ısrar etmesi, Rus-Amerikan ilişkilerinin daha da bozulmasına yol açabilir. Eşitlik ilkelerine dayanan ve birbirlerinin çıkarlarını karşılıklı olarak dikkate alan gerçekçi bir yaklaşım gerekiyor” ifadelerine yer verilen açıklamada ayrıca, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in de görüşmede yer aldığı bilgisi paylaşıldı.
20 Eylül'de Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Nuland'ın olası Rusya ziyareti ile ilgili değerlendirmesinde ABD'li diplomata şu aşamada vize verilmediğini belirtmişti.
25 Eylül'de Kommersant gazetesinn diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Nuland'a Moskova ziyareti için vize verebileceği, bunun karşılığında Moskova'nın, Rus diplomatlara ve özellikle 2019'dan beri vize alamayan Rusya Dışişleri Bakanlığı uzmanı Konstantin Vorontsov'a yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını beklediği ifade edilmişti.
Önceki gün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Nuland’ın Moskova’ya gelebilmesi için Washington’un bazı Rusları yaptırım listeden çıkardığını duyurmuştu.
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