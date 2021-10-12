https://tr.sputniknews.com/20211012/s-400-sistemleri-simule-edilmis-dusman-hedeflerini-imha-etti-1049753000.html

S-400 sistemleri, simüle edilmiş düşman hedeflerini imha etti

S-400 sistemleri, simüle edilmiş düşman hedeflerini imha etti

Rusya'nın Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusunun, Rusya'nın Leningrad bölgesinde 2021 eğitim yılı kapsamında gerçekleştirilen S-400... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T16:44+0300

2021-10-12T16:44+0300

2021-10-12T16:44+0300

savunma

füze

deneme

savaş

s-400

hava savunma sistemi

deney

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Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu Basın bürosundan yapılan açıklamada, Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu’na bağlı birliklerin, Leningrad bölgesinde 2021 eğitim yılı programı kapsamında gerçekleştirilen S-400 'Triumf' uçaksavar füze sistemleri testlerinde hipersonik hedefleri yok ettiği belirtildi.Açıklamada, “Muharebe birlikleri, uçaksavar güdümlü füzelerin elektronik ateşlenmesi yardımıyla, simüle edilmiş düşmanın füzelerle gerçekleştirdiği büyük hava saldırısını püskürttü. Eğitim programı, ultra hızlı, yüksek manevra kabiliyetine sahip, balistik ve hipersonik hedeflerin uçaksavar füze sistemi üzerindeki eşzamanlı etkisini içeriyordu” denildi.Açıklamada ayrıca, muharebe birliklerinin, fırlatma sistemlerinin savaş pozisyonundan saha pozisyonlarına taşıma görevini başarıyla yerine getirdiği belirtildi.

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füze, deneme, savaş, s-400, hava savunma sistemi, deney