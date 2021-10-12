https://tr.sputniknews.com/20211012/s-400-sistemleri-simule-edilmis-dusman-hedeflerini-imha-etti-1049753000.html
S-400 sistemleri, simüle edilmiş düşman hedeflerini imha etti
S-400 sistemleri, simüle edilmiş düşman hedeflerini imha etti
Rusya'nın Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusunun, Rusya'nın Leningrad bölgesinde 2021 eğitim yılı kapsamında gerçekleştirilen S-400... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T16:44+0300
2021-10-12T16:44+0300
2021-10-12T16:44+0300
savunma
füze
deneme
savaş
s-400
hava savunma sistemi
deney
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Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu Basın bürosundan yapılan açıklamada, Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu’na bağlı birliklerin, Leningrad bölgesinde 2021 eğitim yılı programı kapsamında gerçekleştirilen S-400 'Triumf' uçaksavar füze sistemleri testlerinde hipersonik hedefleri yok ettiği belirtildi.Açıklamada, “Muharebe birlikleri, uçaksavar güdümlü füzelerin elektronik ateşlenmesi yardımıyla, simüle edilmiş düşmanın füzelerle gerçekleştirdiği büyük hava saldırısını püskürttü. Eğitim programı, ultra hızlı, yüksek manevra kabiliyetine sahip, balistik ve hipersonik hedeflerin uçaksavar füze sistemi üzerindeki eşzamanlı etkisini içeriyordu” denildi.Açıklamada ayrıca, muharebe birliklerinin, fırlatma sistemlerinin savaş pozisyonundan saha pozisyonlarına taşıma görevini başarıyla yerine getirdiği belirtildi.
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füze, deneme, savaş, s-400, hava savunma sistemi, deney
S-400 sistemleri, simüle edilmiş düşman hedeflerini imha etti
Rusya'nın Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusunun, Rusya'nın Leningrad bölgesinde 2021 eğitim yılı kapsamında gerçekleştirilen S-400 'Triumf' uçaksavar füze sistemleri testlerinde hipersonik hedefleri yok ettiği bildirildi.
Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu Basın bürosundan yapılan açıklamada, Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu’na bağlı birliklerin, Leningrad bölgesinde 2021 eğitim yılı programı kapsamında gerçekleştirilen S-400 'Triumf' uçaksavar füze sistemleri testlerinde hipersonik hedefleri yok ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Muharebe birlikleri, uçaksavar güdümlü füzelerin elektronik ateşlenmesi yardımıyla, simüle edilmiş düşmanın füzelerle gerçekleştirdiği büyük hava saldırısını püskürttü. Eğitim programı, ultra hızlı, yüksek manevra kabiliyetine sahip, balistik ve hipersonik hedeflerin uçaksavar füze sistemi üzerindeki eşzamanlı etkisini içeriyordu” denildi.
Açıklamada ayrıca, muharebe birliklerinin, fırlatma sistemlerinin savaş pozisyonundan saha pozisyonlarına taşıma görevini başarıyla yerine getirdiği belirtildi.