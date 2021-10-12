https://tr.sputniknews.com/20211012/saakasvili-basbakan-garibasvili-ve-bakanlarini-kabineden-atacagim-1049729754.html

Saakaşvili: Başbakan Garibaşvili ve bakanlarını kabineden atacağım

Saakaşvili: Başbakan Garibaşvili ve bakanlarını kabineden atacağım

Cezaevinde bulunan eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Başbakan İrakliy Garibaşvili ve bakanları kabineden atma sözü verdi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T01:06+0300

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dünya

mihail saakaşvili

irakliy garibaşvili

cezaevi

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Saakaşvili ve partisi Birleşik Ulusal Hareket'in Genel Başkanı Nikanor Meliya, Garibaşvili'nin "Saakaşvili'nin tutuklanmasına ilk sevinenlerden biri Meliya oldu" açıklamasına birlikte yanıt verdi.Saakaşvili'nin mesajı, kendisini cezaevinde ziyaret ettikten sonra kameraların karşısına geçen Birleşik Ulusal Hareket üyesi Eka Herheulidze tarafından okundu.Herheulidze'nin kamuoyuyla paylaştığı Garibaşvili ve bakanlarına yönelik mesajda Saakaşvili, "Ben ve Meliya, Gürcistan halkıyla birlikte sizleri en kısa sürede kabineden atacağız" ifadelerini kullandı.Halihazırda Ukrayna vatandaşı olan Saakaşvili, 29 Eylül'de gizli yollarla Gürcistan'a gelmişti. Gürcistan'da hakkında açılan birkaç ceza davası kapsamında aranan Saakaşvili, 8 yıl aradan sonra döndüğü ülkesinde tutuklanarak cezaevine koyulmuştu. Gürcü siyasetçi, Rustavi şehrindeki cezaevinde tutuluyor.Başbakan Garibaşvili, Saakaşvili'nin mahkeme kararıyla 6 yıl hapis cezası alacağını ve cezasını tamamlandıktan sonra istediği ülkeye gidebileceğini belirtmişti.

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mihail saakaşvili, irakliy garibaşvili, cezaevi