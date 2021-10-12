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https://tr.sputniknews.com/20211012/sadr-bundan-sonra-halk-terorsuz-yolsuzluk-ve-milisler-olmadan-yasayacak-1049730898.html
Sadr: Bundan sonra halk terörsüz, yolsuzluk ve milisler olmadan yaşayacak
Sadr: Bundan sonra halk terörsüz, yolsuzluk ve milisler olmadan yaşayacak
Irak Meclisinde birinci grup olduklarını açıklayan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, "Bundan sonra halk terörsüz, yolsuzluk ve milisler olmadan yaşayacak"... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T02:39+0300
2021-10-12T02:39+0300
ekonomi
irak
seçim
mukteda es-sadr
sadr
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Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, genel seçimlerin nihai olmayan sonuçlarına göre yeni Meclisteki en büyük grup olduklarını açıklayarak, taraftarlarını kutlama yapmaya çağırdı.Sadr, grubunun kesin olmayan sonuçlara göre Meclisteki çoğunluğu elde etmesinin ardından açıklama yaptı.Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sadr, şunları kaydetti:Hükümet kurma çalışmalarına da değinen Sadr, "Irak’taki tüm büyükelçiliklerle memnuniyetle çalışırız ancak hükümet kurma çalışmalarında iç işlerimize karışmamaları şartıyla" ifadelerini kullandı.Sadr, Meclisin en büyük grubu olmaları dolayısıyla taraftarlarını kutlama yapmaya çağırdı.Irak resmi ajansında yer alan habere göre, nihai olmayan ilk seçim sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclise 73 vekil gönderdi.Meclisin ikinci büyük grubunun ise 38 sandalyeyle eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin (Sünni) liderlik ettiği Takaddum Partisi olduğu belirtildi.Eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 37 vekille üçüncü sırada yer aldı.Irak Yüksek Seçim Komiserliği, kesin sonuçları henüz açıklamadı.Irak'ta 2003 yılından bu yana beşincisi yapılan seçimlerin, yüzde 41'le en düşük katılım oranına sahip seçim olduğu ifade ediliyor.
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irak, seçim, mukteda es-sadr, sadr

Sadr: Bundan sonra halk terörsüz, yolsuzluk ve milisler olmadan yaşayacak

02:39 12.10.2021
© REUTERS / Alaa al-MarjaniIraklı Şii lideri Mukteda es Sadr
Iraklı Şii lideri Mukteda es Sadr - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© REUTERS / Alaa al-Marjani
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Irak Meclisinde birinci grup olduklarını açıklayan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, "Bundan sonra halk terörsüz, yolsuzluk ve milisler olmadan yaşayacak" ifadelerini kullandı
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, genel seçimlerin nihai olmayan sonuçlarına göre yeni Meclisteki en büyük grup olduklarını açıklayarak, taraftarlarını kutlama yapmaya çağırdı.
Sadr, grubunun kesin olmayan sonuçlara göre Meclisteki çoğunluğu elde etmesinin ardından açıklama yaptı.
Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sadr, şunları kaydetti:
"Bundan sonra halk terörsüz, yolsuzluk ve milisler olmadan yaşayacak. Direnişçi olduklarını iddia edenler (Haşdi Şabi) dahil kontrol dışı silahlar devlet elinde toplanmalı. Irak dinarının değerini artıracağız.”
Hükümet kurma çalışmalarına da değinen Sadr, "Irak’taki tüm büyükelçiliklerle memnuniyetle çalışırız ancak hükümet kurma çalışmalarında iç işlerimize karışmamaları şartıyla" ifadelerini kullandı.
Sadr, Meclisin en büyük grubu olmaları dolayısıyla taraftarlarını kutlama yapmaya çağırdı.
Irak resmi ajansında yer alan habere göre, nihai olmayan ilk seçim sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclise 73 vekil gönderdi.
Meclisin ikinci büyük grubunun ise 38 sandalyeyle eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin (Sünni) liderlik ettiği Takaddum Partisi olduğu belirtildi.
Eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 37 vekille üçüncü sırada yer aldı.
Irak Yüksek Seçim Komiserliği, kesin sonuçları henüz açıklamadı.
Irak'ta 2003 yılından bu yana beşincisi yapılan seçimlerin, yüzde 41'le en düşük katılım oranına sahip seçim olduğu ifade ediliyor.
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