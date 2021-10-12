https://tr.sputniknews.com/20211012/sadr-bundan-sonra-halk-terorsuz-yolsuzluk-ve-milisler-olmadan-yasayacak-1049730898.html

Sadr: Bundan sonra halk terörsüz, yolsuzluk ve milisler olmadan yaşayacak

Sadr: Bundan sonra halk terörsüz, yolsuzluk ve milisler olmadan yaşayacak

Irak Meclisinde birinci grup olduklarını açıklayan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, "Bundan sonra halk terörsüz, yolsuzluk ve milisler olmadan yaşayacak"... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T02:39+0300

2021-10-12T02:39+0300

2021-10-12T02:39+0300

ekonomi

irak

seçim

mukteda es-sadr

sadr

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Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, genel seçimlerin nihai olmayan sonuçlarına göre yeni Meclisteki en büyük grup olduklarını açıklayarak, taraftarlarını kutlama yapmaya çağırdı.Sadr, grubunun kesin olmayan sonuçlara göre Meclisteki çoğunluğu elde etmesinin ardından açıklama yaptı.Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sadr, şunları kaydetti:Hükümet kurma çalışmalarına da değinen Sadr, "Irak’taki tüm büyükelçiliklerle memnuniyetle çalışırız ancak hükümet kurma çalışmalarında iç işlerimize karışmamaları şartıyla" ifadelerini kullandı.Sadr, Meclisin en büyük grubu olmaları dolayısıyla taraftarlarını kutlama yapmaya çağırdı.Irak resmi ajansında yer alan habere göre, nihai olmayan ilk seçim sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclise 73 vekil gönderdi.Meclisin ikinci büyük grubunun ise 38 sandalyeyle eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin (Sünni) liderlik ettiği Takaddum Partisi olduğu belirtildi.Eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 37 vekille üçüncü sırada yer aldı.Irak Yüksek Seçim Komiserliği, kesin sonuçları henüz açıklamadı.Irak'ta 2003 yılından bu yana beşincisi yapılan seçimlerin, yüzde 41'le en düşük katılım oranına sahip seçim olduğu ifade ediliyor.

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