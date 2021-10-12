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Sağlık Bakanlığı'nın aşı rehberinde güncelleme
Sağlık Bakanlığı'nın aşı rehberinde güncelleme
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşı uygulama rehberinde güncelleme yapıldı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T15:59+0300
2021-10-12T15:59+0300
2021-10-12T16:12+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
aşı
koronavirüs
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Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşılama çalışmaları devam ederken, Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberinde güncelleme yaptı. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısının uygulanması önerilirken, güncelleme ile; gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması tavsiye edildi.
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sağlık bakanlığı, aşı, koronavirüs
Sağlık Bakanlığı'nın aşı rehberinde güncelleme 15:59 12.10.2021 (güncellendi: 16:12 12.10.2021)
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşı uygulama rehberinde güncelleme yapıldı.
Türkiye'de
yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşılama çalışmaları devam ederken, Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberinde güncelleme yaptı.
Gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısının uygulanması önerilirken, güncelleme ile; gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması tavsiye edildi.