https://tr.sputniknews.com/20211012/selfie-cekmek-isterken-ucurumdan-dustuler-1049735447.html

Selfie çekmek isterken uçurumdan düştüler

Selfie çekmek isterken uçurumdan düştüler

Adana Varda Köprüsü civarında selfie çekmek isteyen iki kişi uçurumdan düştü. Kurtarma ekipleri tarafından düştükleri yerden çıkartılan iki kişiden biri... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

adana

selfie

uçurum

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Adana'da, Varda Köprüsü civarında selfie çekmek isterken uçurumdan düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.Karaisalı ilçesindeki köprü civarında, uçurum kenarında selfie çekmek isteyen Mazlum Sözeri ve Hatice Nur Karabulut uçurumdan düştü.İki kişinin düştüğünü görenler durumu yetkililere bildirdi.Olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı.Sağlık ekipleri düştüğü yerden çıkartılan iki kişiden Hatice Nur Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

adana

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adana, selfie, uçurum