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https://tr.sputniknews.com/20211012/selfie-cekmek-isterken-ucurumdan-dustuler-1049735447.html
Selfie çekmek isterken uçurumdan düştüler
Selfie çekmek isterken uçurumdan düştüler
Adana Varda Köprüsü civarında selfie çekmek isteyen iki kişi uçurumdan düştü. Kurtarma ekipleri tarafından düştükleri yerden çıkartılan iki kişiden biri... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T10:22+0300
2021-10-12T10:22+0300
2021-10-12T10:22+0300
yaşam
adana
selfie
uçurum
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Adana'da, Varda Köprüsü civarında selfie çekmek isterken uçurumdan düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.Karaisalı ilçesindeki köprü civarında, uçurum kenarında selfie çekmek isteyen Mazlum Sözeri ve Hatice Nur Karabulut uçurumdan düştü.İki kişinin düştüğünü görenler durumu yetkililere bildirdi.Olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı.Sağlık ekipleri düştüğü yerden çıkartılan iki kişiden Hatice Nur Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
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adana, selfie, uçurum
Selfie çekmek isterken uçurumdan düştüler
Adana Varda Köprüsü civarında selfie çekmek isteyen iki kişi uçurumdan düştü. Kurtarma ekipleri tarafından düştükleri yerden çıkartılan iki kişiden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.
Adana'da,
Varda Köprüsü civarında selfie çekmek isterken uçurumdan düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Karaisalı ilçesindeki köprü civarında,
uçurum
kenarında selfie çekmek isteyen Mazlum Sözeri ve Hatice Nur Karabulut uçurumdan düştü.
İki kişinin düştüğünü
görenler durumu
yetkililere bildirdi.
Olay yerine sevk edilen
jandarma
,
itfaiye
ve
AFAD
ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Sağlık
ekipleri düştüğü yerden çıkartılan iki kişiden Hatice Nur Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.