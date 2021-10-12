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https://tr.sputniknews.com/20211012/soygu-ermeni-mevkidasiyla-azerbaycan-ermenistan-sinirindaki-durumu-masaya-yatirdi-1049743384.html
Şoygu, Ermeni mevkidaşıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu masaya yatırdı
Şoygu, Ermeni mevkidaşıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu masaya yatırdı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ermeni mevkidaşı Arşak Karapetyan'la Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T13:19+0300
2021-10-12T13:19+0300
2021-10-12T13:19+0300
dünya
rusya
ermenistan
rusya savunma bakanlığı
sergey şoygu
ermenistan savunma bakanlığı
görüşme
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Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu ve Karapetyan, Dağlık Karabağ'daki son gelişmeleri istişare etmek üzere Moskova'da bir araya geldi.Taraflar, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu ele alırken bölgesel güvenlik konuları hakkında görüş alışverişi yaptı.Şoygu ve Karapetyan, Rusya ile Ermenistan arasında savunma alanındaki işbirliği konularını da istişare etti.
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rusya, ermenistan, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, ermenistan savunma bakanlığı, görüşme
Şoygu, Ermeni mevkidaşıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu masaya yatırdı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ermeni mevkidaşı Arşak Karapetyan'la Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu ve Karapetyan, Dağlık Karabağ'daki son gelişmeleri istişare etmek üzere Moskova'da bir araya geldi. Taraflar, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu ele alırken bölgesel güvenlik konuları hakkında görüş alışverişi yaptı. Şoygu ve Karapetyan, Rusya ile Ermenistan arasında savunma alanındaki işbirliği konularını da istişare etti.