Şoygu, Ermeni mevkidaşıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu masaya yatırdı

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu ve Karapetyan, Dağlık Karabağ'daki son gelişmeleri istişare etmek üzere Moskova'da bir araya geldi.



Taraflar, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu ele alırken bölgesel güvenlik konuları hakkında görüş alışverişi yaptı.



Şoygu ve Karapetyan, Rusya ile Ermenistan arasında savunma alanındaki işbirliği konularını da istişare etti.