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https://tr.sputniknews.com/20211012/stefan-kuntz-letonya-macindan-sonra-agladi-1049728546.html
Stefan Kuntz Letonya maçından sonra göz yaşlarına hakim olamadı
Stefan Kuntz Letonya maçından sonra göz yaşlarına hakim olamadı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-1'lik Letonya galibiyeti sonrası göz yaşlarını tutamadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolculara... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T00:21+0300
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spor
türkiye
letonya
stefan kuntz
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A Milli Takımımızın Letonya’yı deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Stefan Kuntz duygusal anlar yaşadı. Alman teknik adam, son düdüğün gelmesinin ardından gözyaşlarına mani olamadı ve sahanın ortasına doğru yürüyerek ağladı.A Milli Futbol Takımı, Letonya karşısında 90 artı 8. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrılarak, 2022 Dünya Kupası'na katılma umudunu sonraki maçlara taşımaya başardı.
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türkiye, letonya, stefan kuntz

Stefan Kuntz Letonya maçından sonra göz yaşlarına hakim olamadı

00:21 12.10.2021 (güncellendi: 01:04 12.10.2021)
© AA / Abdulhamid HoşbaşKuntz
Kuntz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-1'lik Letonya galibiyeti sonrası göz yaşlarını tutamadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolculara sarılan Kuntz, göz yaşlarına uzun süre hakim olamadı.
A Milli Takımımızın Letonya’yı deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Stefan Kuntz duygusal anlar yaşadı.
Alman teknik adam, son düdüğün gelmesinin ardından gözyaşlarına mani olamadı ve sahanın ortasına doğru yürüyerek ağladı.
A Milli Futbol Takımı, Letonya karşısında 90 artı 8. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrılarak, 2022 Dünya Kupası'na katılma umudunu sonraki maçlara taşımaya başardı.
210030
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