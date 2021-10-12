https://tr.sputniknews.com/20211012/tacizciye-sokak-ortasinda-meydan-dayagi-1049759454.html

Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı

Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı

Diyarbakır’da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Şahıs, daha sonra olay yerine gelen polis tarafından... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T20:15+0300

2021-10-12T20:15+0300

2021-10-12T20:15+0300

türkiye

diyarbakır

cinsel taciz

tokat

taciz

dayak

kız çocuğu

tekme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049759429_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_718f6310ab957632e8fd2550231652b4.jpg

Diyarbakır Yenişehir ilçesi Ofis semtinde yaşanan olayda, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan şahıs çevredekilerin fark etmesiyle beraber sokak ortasında öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü.Öfkeli grubun arasından zorla çıkarılan şahıs, olay yerine gelen güvenlik güçlerine teslim edildi. Şahıs, hastanedeki işlemlerin ardından karakola götürüldü.Konuyla ilgili güvenlik güçleri incelemelere devam ederken linç anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diyarbakır, cinsel taciz, tokat, taciz, dayak, kız çocuğu, tekme