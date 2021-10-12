https://tr.sputniknews.com/20211012/taksi-bulamayan-turist-isyan-etti-taksici-trafikten-men-edildi-1049750909.html

Taksi bulamayan turist isyan etti, taksici trafikten men edildi

Taksi bulamayan turist isyan etti, taksici trafikten men edildi

Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetimler devam ederken, Mısır uyruklu turist Kapalıçarşı'ya gitmek için durdurduğu taksilerin kendilerini almadığını... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T16:10+0300

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yaşam

istanbul

türkiye

turist

ceza

taksi

taksici

trafikten men

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi ekipler, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu Taksim Meydanı'nda denetim yaptı. Tak-ı Zafer Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında polis ekipleri taksileri durdurup, aracın evrakını ve sürücü belgelerini inceledi.'Mısır'dan Türkiye'ye geldik, Kapalıçarşı'ya taksi bulamadık'Denetimler sırasında ailesi ile polisin yanına gelen Mısır uyruklu turist, Kapalıçarşı'ya gitmek için taksi durdurduklarını fakat hiçbir taksinin kendilerini kabul etmediğini söyleyerek, şikayette bulundu. Basın mensuplarına konuşan turist "Mısır'dan geldik, Kapalıçarşı'ya gitmek istiyoruz. Taksi bulamadık, bulduklarımız da 250 lira istedi, bu ücret bize pahalı geldi. Türkiye'de taksiciler mafya olmuş, dün de Levent'te bir AVM'ye gitmek istedik, fakat 150 lira istedikleri için yine taksiye binemedik" diyerek isyan etti.Trafikten men edildiDaha sonra kalabalık ailenin bir kısmını taksiye bindiren turistin, durdurmak istediği boş taksi durmayıp yola devam etti. Bunun üzerine polis, taksiciyi durdurdu. Taksi müşteri almadığı gerekçesi ile bağlanarak 10 gün trafikten men edildi. Ayrıca denetimlerde çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, araç üstünde logoları bulunmayan, emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik olan taksicilere de ceza yazıldı.

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