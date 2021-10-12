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Taksi bulamayan turist isyan etti, taksici trafikten men edildi
Taksi bulamayan turist isyan etti, taksici trafikten men edildi
Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetimler devam ederken, Mısır uyruklu turist Kapalıçarşı'ya gitmek için durdurduğu taksilerin kendilerini almadığını... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T16:10+0300
2021-10-12T16:10+0300
yaşam
istanbul
türkiye
turist
ceza
taksi
taksici
trafikten men
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi ekipler, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu Taksim Meydanı'nda denetim yaptı. Tak-ı Zafer Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında polis ekipleri taksileri durdurup, aracın evrakını ve sürücü belgelerini inceledi.'Mısır'dan Türkiye'ye geldik, Kapalıçarşı'ya taksi bulamadık'Denetimler sırasında ailesi ile polisin yanına gelen Mısır uyruklu turist, Kapalıçarşı'ya gitmek için taksi durdurduklarını fakat hiçbir taksinin kendilerini kabul etmediğini söyleyerek, şikayette bulundu. Basın mensuplarına konuşan turist "Mısır'dan geldik, Kapalıçarşı'ya gitmek istiyoruz. Taksi bulamadık, bulduklarımız da 250 lira istedi, bu ücret bize pahalı geldi. Türkiye'de taksiciler mafya olmuş, dün de Levent'te bir AVM'ye gitmek istedik, fakat 150 lira istedikleri için yine taksiye binemedik" diyerek isyan etti.Trafikten men edildiDaha sonra kalabalık ailenin bir kısmını taksiye bindiren turistin, durdurmak istediği boş taksi durmayıp yola devam etti. Bunun üzerine polis, taksiciyi durdurdu. Taksi müşteri almadığı gerekçesi ile bağlanarak 10 gün trafikten men edildi. Ayrıca denetimlerde çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, araç üstünde logoları bulunmayan, emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik olan taksicilere de ceza yazıldı.
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istanbul, türkiye, turist, ceza, taksi, taksici, trafikten men

Taksi bulamayan turist isyan etti, taksici trafikten men edildi

16:10 12.10.2021
© DHATaksim Meydanı'nda turistin taksi isyanı
Taksim Meydanı'nda turistin taksi isyanı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© DHA
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Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetimler devam ederken, Mısır uyruklu turist Kapalıçarşı'ya gitmek için durdurduğu taksilerin kendilerini almadığını söyleyerek isyan etti. Polis, turisti yolcu olarak almayan taksiyi 10 gün süreyle trafikten menetti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi ekipler, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu Taksim Meydanı'nda denetim yaptı. Tak-ı Zafer Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında polis ekipleri taksileri durdurup, aracın evrakını ve sürücü belgelerini inceledi.

'Mısır'dan Türkiye'ye geldik, Kapalıçarşı'ya taksi bulamadık'

Denetimler sırasında ailesi ile polisin yanına gelen Mısır uyruklu turist, Kapalıçarşı'ya gitmek için taksi durdurduklarını fakat hiçbir taksinin kendilerini kabul etmediğini söyleyerek, şikayette bulundu. Basın mensuplarına konuşan turist "Mısır'dan geldik, Kapalıçarşı'ya gitmek istiyoruz. Taksi bulamadık, bulduklarımız da 250 lira istedi, bu ücret bize pahalı geldi. Türkiye'de taksiciler mafya olmuş, dün de Levent'te bir AVM'ye gitmek istedik, fakat 150 lira istedikleri için yine taksiye binemedik" diyerek isyan etti.

Trafikten men edildi

Daha sonra kalabalık ailenin bir kısmını taksiye bindiren turistin, durdurmak istediği boş taksi durmayıp yola devam etti. Bunun üzerine polis, taksiciyi durdurdu. Taksi müşteri almadığı gerekçesi ile bağlanarak 10 gün trafikten men edildi. Ayrıca denetimlerde çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, araç üstünde logoları bulunmayan, emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik olan taksicilere de ceza yazıldı.
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