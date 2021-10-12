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https://tr.sputniknews.com/20211012/taksim-meydaninda-nostaljik-otobus-sergisi-1049756582.html
Taksim Meydanı’nda nostaljik otobüs sergisi
Taksim Meydanı’nda nostaljik otobüs sergisi
İETT'nin nostaljik otobüsleri, Taksim ve Sultanahmet meydanlarında sergilenmeye başladı. Özellikle yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği otobüsleri... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T18:22+0300
2021-10-12T18:22+0300
yaşam
istanbul
taksim
iett
sergi
otobüs
nostaljik tramvay
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Bu yıl 150’nci kuruluş yılını kutlayan İETT, nostaljik otobüslerini Taksim ve Sultanahmet'te sergilemeye başladı. Taksim Meydanı’nda sergilenen nostaljik 4 otobüs, özellikle yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördü.1956-1983 yılları arasında hizmete giren otobüsler arasında en büyük ilgiyi ise 1968’de üretilen ilk yerli troleybüs olan “Tosun” gördü. Otobüsleri merakla inceleyen vatandaş ve turistler bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, atlı tramvayların hizmete başlamasıyla 1871 yılında kuruldu. 150 yıl önce başlayan toplu ulaşım, çok geçmeden atlı arabadan, elektrikli troleybüse, oradan motorlu otobüslere, günümüzde çevreci otobüslere kadar uzandı.'İlk bindiğim otobüs burada'Otobüsleri büyük ilgiyle inceleyen vatandaşlardan Serkan Karaaslan “Ben bunlara yetişemedim. En başta sergilenene yetiştim. 43 yaşındayım ve 1993 yılından beri İstanbul’dayım. İstanbul’un her tarafı nostalji zaten. Burada tramvay var o da nostalji. Burada sergilenenler aslında belli bir yaş grubundakileri ilgilendiren bir durum. Sabahtan beri gözlemliyorum burayı, gelip duygulanan oluyor. Ben de duygulandım. İlk bindiğim otobüs burada. Hatta Kabataş-Beşiktaş hattına çok bindim” dedi.
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istanbul, taksim, iett, sergi, otobüs, nostaljik tramvay

Taksim Meydanı’nda nostaljik otobüs sergisi

18:22 12.10.2021
© DHATaksim Meydanı’nda nostaljik otobüs sergisi
Taksim Meydanı’nda nostaljik otobüs sergisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© DHA
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İETT'nin nostaljik otobüsleri, Taksim ve Sultanahmet meydanlarında sergilenmeye başladı. Özellikle yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği otobüsleri görenler bol bol fotoğraf çekti.
Bu yıl 150’nci kuruluş yılını kutlayan İETT, nostaljik otobüslerini Taksim ve Sultanahmet'te sergilemeye başladı. Taksim Meydanı’nda sergilenen nostaljik 4 otobüs, özellikle yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördü.
1956-1983 yılları arasında hizmete giren otobüsler arasında en büyük ilgiyi ise 1968’de üretilen ilk yerli troleybüs olan “Tosun” gördü. Otobüsleri merakla inceleyen vatandaş ve turistler bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, atlı tramvayların hizmete başlamasıyla 1871 yılında kuruldu. 150 yıl önce başlayan toplu ulaşım, çok geçmeden atlı arabadan, elektrikli troleybüse, oradan motorlu otobüslere, günümüzde çevreci otobüslere kadar uzandı.

'İlk bindiğim otobüs burada'

Otobüsleri büyük ilgiyle inceleyen vatandaşlardan Serkan Karaaslan “Ben bunlara yetişemedim. En başta sergilenene yetiştim. 43 yaşındayım ve 1993 yılından beri İstanbul’dayım. İstanbul’un her tarafı nostalji zaten. Burada tramvay var o da nostalji. Burada sergilenenler aslında belli bir yaş grubundakileri ilgilendiren bir durum. Sabahtan beri gözlemliyorum burayı, gelip duygulanan oluyor. Ben de duygulandım. İlk bindiğim otobüs burada. Hatta Kabataş-Beşiktaş hattına çok bindim” dedi.
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