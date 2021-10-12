https://tr.sputniknews.com/20211012/ticaret-bakani-mus-dunya-ticaret-orgutunun-adilane-bir-sekilde-reforme-edilecegini-dusunuyorum-1049763123.html

Ticaret Bakanı Muş: Dünya Ticaret Örgütü'nün adilane bir şekilde reforme edileceğini düşünüyorum

Ticaret Bakanı Muş: Dünya Ticaret Örgütü'nün adilane bir şekilde reforme edileceğini düşünüyorum

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) reform tartışmalarının yoğunlaşması ve ekonomik olarak daha büyük ülkelerin daha ciddi irade koyması... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T22:31+0300

2021-10-12T22:31+0300

2021-10-12T22:31+0300

ekonomi

mehmet muş

ticaret bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048546663_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_38894d3657ac40b5f09c9389e2b137f9.jpg

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Sorrento kentinde ev sahipliği yaptığı G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısının ardından, değerlendirmelerde bulundu.Muş, dünya gayrisafi milli hasılasının yüzde 75'ine denk gelen G20 ülkelerinin bakanlarıyla salgın sonrasında ilk kez bir araya geldiklerini belirterek, "Burada pandeminin etkilerini, yatırımları, ticaret ve çevre ve sağlık konularını, DTÖ'nün reformunu, ticaretin kolaylaştırılması gibi konuları ele aldık. Ve bunlarla ilgili bir bakanlar bildirisi de kabul edildi." dedi.Bakan Muş, toplantı sırasında AB, Endonezya, Hollanda, İtalya, Japonya ve Rusya'dan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptığını, aynı zamanda DTÖ ve Dünya Bankası temsilcileriyle de burada bir araya gelme fırsatını bulduğunu aktardı.Görüşmelerinin içeriğine dair bilgi veren Muş, "Özellikle kural temelli ticarete verdiğimiz önem, dengeli ticaret vurgumuz ve AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konuları görüşmelerimizin temelini oluşturdu. Bundan sonraki süreçte, ay sonundaki liderler zirvesi yapılacak ve burada ticaret bakanlarının kabul ettiği konular liderlerle paylaşılacak." diye konuştu.Yeni yılda, G20 Dönem Başkanlığı'nı Endonezya'nın üstleneceğini hatırlatan Muş, "Biz burada yaptığımız vurguları, Endonezya'nın dönem başkanlığında da yapmaya devam edeceğiz. Ümit ediyorum ki; dünyanın, pandemi sonrası ticaretin kolaylaştırılması ve hızlı bir şekilde bu sürecin tamamlanması noktasında G20 ülkelerinin, hem burada aldıkları kararlar hem de soruna dönük ortaya koyacakları iradeler önemli olacaktır, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.'Dengeli ticaret vurgusu yaptık'DTÖ'ye yönelik reformun, tartışılan başlıklar arasında birinci sırada olduğunu dile getiren Bakan Muş, şöyle konuştu:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehmet muş, ticaret bakanlığı