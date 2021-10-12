https://tr.sputniknews.com/20211012/tugva-baskanindan-vakfin-devlet-kadrolarina-torpille-personel-yerlestirdigi-iddialarin-yanit-1049758282.html
TÜGVA Başkanı'ndan 'vakfın devlet kadrolarına torpille personel yerleştirdiği' iddiaların yanıt
TÜGVA Başkanı'ndan 'vakfın devlet kadrolarına torpille personel yerleştirdiği' iddiaların yanıt
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, gazeteci Metin Cihan'ın 'vakfın devlet kadrolarına torpille yerleştirdiği personel' iddialarına ilişkin "Hukuksuzluk ve gasp... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T19:35+0300
2021-10-12T19:35+0300
2021-10-12T19:35+0300
türkiye
türkiye gençlik vakfı (tügva)
iddia
metin cihan
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Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı (TÜGVA) Enes Eminoğlu, gazeteci Metin Cihan'ın Twitter üzerinden paylaştığı 'vakfın devlet kadrolarına torpille personel yerleştirdiği' iddialarının doğru olmadığını açıkladı."Uğradığımız iftira ve haksızlıkların hesabını hukuk karşısında soracağız. TÜGVA, sizin sahte belgelerinizle etiketlenemeyecek kadar güzide ve büyük bir teşkilattır" diyen Eminoğlu, söz konusu iddialarla ilgili şunları söyledi:"Diğer birçok olayda karşımıza çıkan sözde gazeteciler, etki ajanları da bu iftira kampanyasına ortak oldular. Karşımızda montaj ve asılsız belgeler oluşturan, bunları dolaşıma sokmak için örgütlü bir yapısı olan, siyasi destekleri olan bir örgütle karşı karşıyayız. Yayınlanan sözde belgelerin hiçbirinin TÜGVA ile alakası yoktur. Zaten belge diyerek oluşturulmuş şeyler, sonradan masa başında kurgulanmış kumpas belgeleridir. Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece TÜGVA değildir, milli ve manevi değerlere hizmet eden vakıf ve derneklerimiz hedeftedir.”Twitter hesabından paylaşımda bulunan Eminoğlu, söz konusu iddiaların 'TÜGVA ve diğer vakıfların önünü kesme amacı taşıdığını kaydettiği açıklamasında, “Ama başaramayacaklar ve gençlere karşı yenilecekler. Hiçbir şekilde bu kumpasın karşısında susmayacağız. Bize saldıran, hakkımızda yalan ve iftira içerikli paylaşımlar yapanlardan hukuk önünde hesap soracağız. En büyük hesabı da milletimiz ve tarih soracak” ifadelerine yer verdi.Açıklamada, TÜGVA'nın isimleri farklı ama tek merkezden yönetilen bir saldırıyla karşı karşıya olduğu, vakıf hakkında yalan haberler yaptırıldığı, iftira ve linç kampanyası başlatıldığı aktarılarak, “Yurt dışında durup, masa başında oluşturulmuş sahte belgeleri, hazırlanması birkaç saat sürecek kumpas ve asılsız excel dosyalarını paylaşmak yerine varsa ellerinde belge buyursun getirsin ülkenin savcılarına teslim etsinler" denildi.
türkiye
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türkiye gençlik vakfı (tügva), iddia, metin cihan
TÜGVA Başkanı'ndan 'vakfın devlet kadrolarına torpille personel yerleştirdiği' iddiaların yanıt
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, gazeteci Metin Cihan'ın 'vakfın devlet kadrolarına torpille yerleştirdiği personel' iddialarına ilişkin "Hukuksuzluk ve gasp CHP'li siyasetçiler, Metin Cihan gibi etki ajanlarının operasyonu ile yeni bir aşamaya geçti. Yayınlanan sözde belgelerin hiçbirinin TÜGVA ile alakası yoktur." dedi.
Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı (TÜGVA) Enes Eminoğlu, gazeteci Metin Cihan'ın Twitter üzerinden paylaştığı 'vakfın devlet kadrolarına torpille personel yerleştirdiği' iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
"Uğradığımız iftira ve haksızlıkların hesabını hukuk karşısında soracağız. TÜGVA, sizin sahte belgelerinizle etiketlenemeyecek kadar güzide ve büyük bir teşkilattır" diyen Eminoğlu, söz konusu iddialarla ilgili şunları söyledi:
"Diğer birçok olayda karşımıza çıkan sözde gazeteciler, etki ajanları da bu iftira kampanyasına ortak oldular. Karşımızda montaj ve asılsız belgeler oluşturan, bunları dolaşıma sokmak için örgütlü bir yapısı olan, siyasi destekleri olan bir örgütle karşı karşıyayız. Yayınlanan sözde belgelerin hiçbirinin TÜGVA ile alakası yoktur. Zaten belge diyerek oluşturulmuş şeyler, sonradan masa başında kurgulanmış kumpas belgeleridir. Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece TÜGVA değildir, milli ve manevi değerlere hizmet eden vakıf ve derneklerimiz hedeftedir.”
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Eminoğlu, söz konusu iddiaların 'TÜGVA ve diğer vakıfların önünü kesme amacı taşıdığını kaydettiği açıklamasında, “Ama başaramayacaklar ve gençlere karşı yenilecekler. Hiçbir şekilde bu kumpasın karşısında susmayacağız. Bize saldıran, hakkımızda yalan ve iftira içerikli paylaşımlar yapanlardan hukuk önünde hesap soracağız. En büyük hesabı da milletimiz ve tarih soracak” ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, TÜGVA'nın isimleri farklı ama tek merkezden yönetilen bir saldırıyla karşı karşıya olduğu, vakıf hakkında yalan haberler yaptırıldığı, iftira ve linç kampanyası başlatıldığı aktarılarak, “Yurt dışında durup, masa başında oluşturulmuş sahte belgeleri, hazırlanması birkaç saat sürecek kumpas ve asılsız excel dosyalarını paylaşmak yerine varsa ellerinde belge buyursun getirsin ülkenin savcılarına teslim etsinler" denildi.