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Türkiye ile Endonezya aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacak
Türkiye ile Endonezya aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacak
Türkiye ile Endonezya aşı sertifikalarını karşılıklı tanıma kararı aldı. Açıklamayı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T19:12+0300
2021-10-12T19:12+0300
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endonezya
türkiye
koronavirüs aşısı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Endenozyalı Mevkidaşı Retno Marsudi ile bir araya geldi.Endonezya ile aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanınması kararını aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasını da bugünkü bildirinin içine koyduk. Vatandaşlarımızın karşılıklı ziyareti daha da kolaylaşmış olacak. Aşı sertifikalarımız her iki ülkede geçerli olacak" dedi.Endonezya'ya vize serbestisiEndonezyalılara Türkiye ziyaretleri için vize muafiyeti de sağlandığını söyleyen Çavuşoğlu şöyle konuştu:"Endonezya vatandaşlarının 30 güne kadar ülkemize vizesiz seyahat etmesine imkan tanıdığımızı Retno'ya bildirdim. Endonezya, 2016'dan bu yana vatandaşlarımıza bu kolaylığı sağlıyordu. 5 yıl gecikmeyle de olsa buna karşılık verdiğimiz için mutluyum."'Rohingyalı kardeşlerimize en kısa zamanda aşıları ileteceğiz'Bakan Çavuşoğlu'nun gündeminde Rohingyalı Müslümanlar da vardı."Rohingya Müslümanları konusunda Endonezya'nın takdir ettiğimiz rolünü bir kere daha vurgulamak istiyorum ve teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Türkiye, Rohingyalı kardeşlerimiz ister Myanmar'da olsun ister Bangladeş'te olsun elinden gelen desteği veriyor ve Rohingyalı kardeşlerimiz için de COVID-19 aşısı gönderme konusunda bugün tekrar teyitleştik. En kısa zamanda bu aşıları ileteceğiz."'Bazı dışişleri bakanları ile Kabil'e gitmeyi planlıyoruz'Afganistan'daki durumu yakından takip ettiklerini de belirten Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kabil'e gitmeyi planlıyoruz" dedi.
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endonezya, türkiye, koronavirüs aşısı

Türkiye ile Endonezya aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacak

19:12 12.10.2021
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AA
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Türkiye ile Endonezya aşı sertifikalarını karşılıklı tanıma kararı aldı. Açıklamayı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile birlikte yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Endenozyalı Mevkidaşı Retno Marsudi ile bir araya geldi.
Endonezya ile aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanınması kararını aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasını da bugünkü bildirinin içine koyduk. Vatandaşlarımızın karşılıklı ziyareti daha da kolaylaşmış olacak. Aşı sertifikalarımız her iki ülkede geçerli olacak" dedi.

Endonezya'ya vize serbestisi

Endonezyalılara Türkiye ziyaretleri için vize muafiyeti de sağlandığını söyleyen Çavuşoğlu şöyle konuştu:
"Endonezya vatandaşlarının 30 güne kadar ülkemize vizesiz seyahat etmesine imkan tanıdığımızı Retno'ya bildirdim. Endonezya, 2016'dan bu yana vatandaşlarımıza bu kolaylığı sağlıyordu. 5 yıl gecikmeyle de olsa buna karşılık verdiğimiz için mutluyum."

'Rohingyalı kardeşlerimize en kısa zamanda aşıları ileteceğiz'

Bakan Çavuşoğlu'nun gündeminde Rohingyalı Müslümanlar da vardı.
"Rohingya Müslümanları konusunda Endonezya'nın takdir ettiğimiz rolünü bir kere daha vurgulamak istiyorum ve teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Türkiye, Rohingyalı kardeşlerimiz ister Myanmar'da olsun ister Bangladeş'te olsun elinden gelen desteği veriyor ve Rohingyalı kardeşlerimiz için de COVID-19 aşısı gönderme konusunda bugün tekrar teyitleştik. En kısa zamanda bu aşıları ileteceğiz."

'Bazı dışişleri bakanları ile Kabil'e gitmeyi planlıyoruz'

Afganistan'daki durumu yakından takip ettiklerini de belirten Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kabil'e gitmeyi planlıyoruz" dedi.
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