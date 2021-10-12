Ankara'da düzenlenen Türkiye-Rusya Turizm İşbirliği Toplantısı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.Türkiye ve Rusya arasında "Ortak Turizm Eylem Planı" imzalandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Ankara'da düzenlenen Türkiye-Rusya Turizm İşbirliği Toplantısı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Türkiye ve Rusya arasında "OrtakTurizm Eylem Planı" imzalandı.