https://tr.sputniknews.com/20211012/turkiye-ve-rusya-arasinda-ortak-turizm-eylem-plani-1049743477.html

Türkiye ve Rusya arasında 'Ortak Turizm Eylem Planı'

Türkiye ve Rusya arasında 'Ortak Turizm Eylem Planı'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

rusya

türkiye

turizm

mehmet nuri ersoy

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Ankara'da düzenlenen Türkiye-Rusya Turizm İşbirliği Toplantısı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.Türkiye ve Rusya arasında "Ortak Turizm Eylem Planı" imzalandı.

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rusya, türkiye, turizm, mehmet nuri ersoy