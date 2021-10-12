https://tr.sputniknews.com/20211012/turkiyedeki-koronavirus-vaka-sayisi-33-bini-asti-1049761378.html

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 33 bini aştı

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 33 bini aştı

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T21:11+0300

2021-10-12T21:11+0300

2021-10-12T21:31+0300

yaşam

fahrettin koca

türkiye

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044049867_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5cf7e4c22336007316c6cc7be1c63c5b.jpg

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Kovid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fahrettin koca, türkiye, koronavirüs