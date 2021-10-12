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Üniversite öğrencileri uzay keşif aracı üretti: 'Yazılım ve tasarımı bize ait, tamamı yerli'
Üniversite öğrencileri uzay keşif aracı üretti: 'Yazılım ve tasarımı bize ait, tamamı yerli'
Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) robotik alanda çalışmalar yürüten 'Rover Takımı' öğrencileri, engebeli arazide ilerleyip nesnelere müdahale edebilen... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T16:58+0300
2021-10-12T17:02+0300
uzay
türkiye
keşif
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Yaklaşık 6 ayda tamamladıkları araçla bu yıl Polonya`da düzenlenen en prestijli uzay ve robotik yarışmalarından European Rover Challenge`a katılan öğrenciler, 60 takım arasından 11.oldu.Araç üzerindeki çalışmalarını sürdüren öğrenciler, gelecek sene ABD`de düzenlenecek University Rover Challenge yarışmasına katılarak daha iyi dereceler almayı hedefliyor.Takım kaptanı ve Makine Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yunus Emre Eyüboğlu, ekibin geçen yıl robotik alanda çalışmalar yapmak ve yarışmalara katılmak amacıyla kurulduğunu anlattı.Eyüboğlu, 'rover' olarak bilinen keşif araçlarının farklı gezegenlerde bilimsel araştırma yapmak üzere tasarlanan araçlar olduğunu dile getirerek, kendilerinin de bu alanda düzenlenen yarışmalara katılmak için geçen yıl prototip üretim yaptıklarını anlattı.Yaklaşık 6 ay içerisinde modellemesini yaptıkları aracın yürür sistemi olan insansız bir kara aracı olduğunu aktaran Eyüboğlu, "Üzerinde bulunan robot kolla nesneleri manipüle edebilen, daha sonra toprak örnekleri alıp inceleyebilen ve otonom sürüş yapabilen bir araç" dedi.'Yazılım ve tasarımı bize ait'Eyüboğlu, aracın özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: Polonya`da bu sene düzenlenen European Rover Challenge`a katıldıklarını aktaran Eyüboğlu, 60 takımın başvurduğu yarışmada 11. olduklarını kaydetti. Eyüboğlu, finallere eleme aşamasında 6. olarak girdiklerine dikkati çekerek, şunları söyledi: Kısa ve orta vadeli hedeflerine değinen Eyüboğlu, "Şu anda öncelikli olarak gelecek yıl ABD`de düzenlenecek University Rover Challenge`a katılmak istiyoruz. Yine Polonya`da yarışabiliriz. Daha sonrasında burada edindiğimiz tecrübelerle belki hep beraber bir oluşumun, start up içinde olabiliriz" ifadelerini kullandı."Edindiğimiz tecrübelerle start-up oluşumu içinde olabiliriz"Eyüboğlu, ekip çalışmasının öğrenciler için önemine de işaret ederek, şunları kaydetti: Gebze Teknik Üniversitesi'nin teknik sunumu başarılı olan projelere destek vermekten kaçınmadığını vurgulayan Eyüboğlu, hem maddi hem de gerekli atölye ortamının sağlanması konusunda takıma büyük destek olduğunu sözlerine ekledi.
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uzay, keşif, araç, kocaeli

Üniversite öğrencileri uzay keşif aracı üretti: 'Yazılım ve tasarımı bize ait, tamamı yerli'

16:58 12.10.2021 (güncellendi: 17:02 12.10.2021)
© AAKocaeli'de üniversite öğrencilerinden insansız uzay keşif aracı
Kocaeli'de üniversite öğrencilerinden insansız uzay keşif aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AA
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Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) robotik alanda çalışmalar yürüten 'Rover Takımı' öğrencileri, engebeli arazide ilerleyip nesnelere müdahale edebilen, karşılaştığı objelerden örnekler alıp analiz yapabilen insansız uzay keşif aracı prototipi üretti.
Yaklaşık 6 ayda tamamladıkları araçla bu yıl Polonya`da düzenlenen en prestijli uzay ve robotik yarışmalarından European Rover Challenge`a katılan öğrenciler, 60 takım arasından 11.oldu.
Araç üzerindeki çalışmalarını sürdüren öğrenciler, gelecek sene ABD`de düzenlenecek University Rover Challenge yarışmasına katılarak daha iyi dereceler almayı hedefliyor.
Takım kaptanı ve Makine Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yunus Emre Eyüboğlu, ekibin geçen yıl robotik alanda çalışmalar yapmak ve yarışmalara katılmak amacıyla kurulduğunu anlattı.
© AATakımda farklı disiplinlerden 35 üyenin yer aldığını belirten Eyüboğlu, elektronik, yazılım, mekanik, bilim ve tanıtım olmak üzere 5 alt ekibin bulunduğunu kaydetti.
Takımda farklı disiplinlerden 35 üyenin yer aldığını belirten Eyüboğlu, elektronik, yazılım, mekanik, bilim ve tanıtım olmak üzere 5 alt ekibin bulunduğunu kaydetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
Takımda farklı disiplinlerden 35 üyenin yer aldığını belirten Eyüboğlu, elektronik, yazılım, mekanik, bilim ve tanıtım olmak üzere 5 alt ekibin bulunduğunu kaydetti.
© AA
Eyüboğlu, 'rover' olarak bilinen keşif araçlarının farklı gezegenlerde bilimsel araştırma yapmak üzere tasarlanan araçlar olduğunu dile getirerek, kendilerinin de bu alanda düzenlenen yarışmalara katılmak için geçen yıl prototip üretim yaptıklarını anlattı.
Yaklaşık 6 ay içerisinde modellemesini yaptıkları aracın yürür sistemi olan insansız bir kara aracı olduğunu aktaran Eyüboğlu, "Üzerinde bulunan robot kolla nesneleri manipüle edebilen, daha sonra toprak örnekleri alıp inceleyebilen ve otonom sürüş yapabilen bir araç" dedi.

'Yazılım ve tasarımı bize ait'

Eyüboğlu, aracın özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Yazılım ve tasarımı bize ait olan aracın tamamı yerli. En belirgin özelliklerinden biri, kendi başına karar vererek bir arazide herhangi bir yerden başka konuma gidebiliyor olması. Örneğin; biz bunu A konumundan başlatıp `C konumuna git` dediğimizde aracın engellerden kaçınarak kendi rotasını oluşturarak gitmesi, en belirgin özelliklerinden biri. Önünde bulunan 6 eksenli robot kol ile yolda giderken karşılaştığı nesneleri manipüle edebiliyor. İlginç bir objeye rastladığında bunu alıp analiz ediyor."
Polonya`da bu sene düzenlenen European Rover Challenge`a katıldıklarını aktaran Eyüboğlu, 60 takımın başvurduğu yarışmada 11. olduklarını kaydetti.
Eyüboğlu, finallere eleme aşamasında 6. olarak girdiklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Daha sonra sıralamamız düştü çünkü finallerde bazı görevlerde yarışamadık. Bunun sebebi de aracımızın bataryalarını uçakla götüremiyoruz. Bundan dolayı bataryaları kargoladık. Daha sonra Polonya`ya gittiğimizde alacağımızı düşünüyorduk ama gittiğimizde Polonya`da gümrükte bir kişi bile İngilizce bilmiyordu. Gümrüktekilerle anlaşamadık, o yüzden kargoyu teslim alamadık. Elektronik komponentlerimiz gümrükte kaldığı için teknik görevlerde yarışamadık. Sadece sunum görevini yaparak 11`nci sıraya girdik. Puan tablosuna baktığımızda sadece görevlere girsek bile sıralamada 3 basamak yukarı atlayabiliyorduk."
Kısa ve orta vadeli hedeflerine değinen Eyüboğlu, "Şu anda öncelikli olarak gelecek yıl ABD`de düzenlenecek University Rover Challenge`a katılmak istiyoruz. Yine Polonya`da yarışabiliriz. Daha sonrasında burada edindiğimiz tecrübelerle belki hep beraber bir oluşumun, start up içinde olabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Edindiğimiz tecrübelerle start-up oluşumu içinde olabiliriz"

Eyüboğlu, ekip çalışmasının öğrenciler için önemine de işaret ederek, şunları kaydetti:
"Okulda öğretilen şeyler daha çok teorik anlamda kalıyor. Biz burada daha çok teorik bilgiyi pratik bilgiye çevirebileceğimiz bir alan oluşturduk. Çok pratik şeylerle uğraştık. Aracın tasarımı, üretimi ayrı bir şey. Üretim kısmında çok büyük tecrübeler edindik. Onun dışında 35 kişiyle aynı anda çalışmanın, bir mühendis için ileride iş hayatında çok rahatlık sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü ekip çalışmasına aşina oluyorsun. Bir makine mühendisi, bir elektrik mühendisiyle iş yapmayı deneyimlemiş oluyor."
Gebze Teknik Üniversitesi'nin teknik sunumu başarılı olan projelere destek vermekten kaçınmadığını vurgulayan Eyüboğlu, hem maddi hem de gerekli atölye ortamının sağlanması konusunda takıma büyük destek olduğunu sözlerine ekledi.
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