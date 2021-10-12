https://tr.sputniknews.com/20211012/universite-ogrencileri-uzay-kesif-araci-uretti-yazilim-ve-tasarimi-bize-ait-tamami-yerli-1049753692.html

Üniversite öğrencileri uzay keşif aracı üretti: 'Yazılım ve tasarımı bize ait, tamamı yerli'

Üniversite öğrencileri uzay keşif aracı üretti: 'Yazılım ve tasarımı bize ait, tamamı yerli'

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) robotik alanda çalışmalar yürüten 'Rover Takımı' öğrencileri, engebeli arazide ilerleyip nesnelere müdahale edebilen... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T16:58+0300

2021-10-12T16:58+0300

2021-10-12T17:02+0300

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Yaklaşık 6 ayda tamamladıkları araçla bu yıl Polonya`da düzenlenen en prestijli uzay ve robotik yarışmalarından European Rover Challenge`a katılan öğrenciler, 60 takım arasından 11.oldu.Araç üzerindeki çalışmalarını sürdüren öğrenciler, gelecek sene ABD`de düzenlenecek University Rover Challenge yarışmasına katılarak daha iyi dereceler almayı hedefliyor.Takım kaptanı ve Makine Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yunus Emre Eyüboğlu, ekibin geçen yıl robotik alanda çalışmalar yapmak ve yarışmalara katılmak amacıyla kurulduğunu anlattı.Eyüboğlu, 'rover' olarak bilinen keşif araçlarının farklı gezegenlerde bilimsel araştırma yapmak üzere tasarlanan araçlar olduğunu dile getirerek, kendilerinin de bu alanda düzenlenen yarışmalara katılmak için geçen yıl prototip üretim yaptıklarını anlattı.Yaklaşık 6 ay içerisinde modellemesini yaptıkları aracın yürür sistemi olan insansız bir kara aracı olduğunu aktaran Eyüboğlu, "Üzerinde bulunan robot kolla nesneleri manipüle edebilen, daha sonra toprak örnekleri alıp inceleyebilen ve otonom sürüş yapabilen bir araç" dedi.'Yazılım ve tasarımı bize ait'Eyüboğlu, aracın özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: Polonya`da bu sene düzenlenen European Rover Challenge`a katıldıklarını aktaran Eyüboğlu, 60 takımın başvurduğu yarışmada 11. olduklarını kaydetti. Eyüboğlu, finallere eleme aşamasında 6. olarak girdiklerine dikkati çekerek, şunları söyledi: Kısa ve orta vadeli hedeflerine değinen Eyüboğlu, "Şu anda öncelikli olarak gelecek yıl ABD`de düzenlenecek University Rover Challenge`a katılmak istiyoruz. Yine Polonya`da yarışabiliriz. Daha sonrasında burada edindiğimiz tecrübelerle belki hep beraber bir oluşumun, start up içinde olabiliriz" ifadelerini kullandı."Edindiğimiz tecrübelerle start-up oluşumu içinde olabiliriz"Eyüboğlu, ekip çalışmasının öğrenciler için önemine de işaret ederek, şunları kaydetti: Gebze Teknik Üniversitesi'nin teknik sunumu başarılı olan projelere destek vermekten kaçınmadığını vurgulayan Eyüboğlu, hem maddi hem de gerekli atölye ortamının sağlanması konusunda takıma büyük destek olduğunu sözlerine ekledi.

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uzay, keşif, araç, kocaeli