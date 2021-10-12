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Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait boru patladı: Trafik sıkışıklığına dikkat
Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait boru patladı: Trafik sıkışıklığına dikkat
Fatih'te Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusunun patladığı bildirildi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T18:12+0300
2021-10-12T18:12+0300
yaşam
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trafik
unkapanı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Fatih'te Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusu patladı.Abdülezelpaşa Caddesi'nde İBB'nin Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması kapsamında fiber optik kablo döşenmesi için yapılan kazı sırasında İSKİ'ye ait su borusunun patlaması nedeniyle sular metrelerce yükseğe fışkırdı.Yoldan geçen araçlar ve bölgedeki bazı iş yerleri patlayan borudan fışkıran suyun yaydığı topraktan etkilendi. Fışkıran sular nedeniyle trafikte de bir süre aksama yaşandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri, suyun akışını kesti.Ekiplerin, patlayan boru hattındaki tamir çalışması devam ediyor.
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istanbul, türkiye, trafik, unkapanı

Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait boru patladı: Trafik sıkışıklığına dikkat

18:12 12.10.2021
© AAunkapanı
unkapanı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AA
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Fatih'te Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusunun patladığı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Fatih'te Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusu patladı.
Abdülezelpaşa Caddesi'nde İBB'nin Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması kapsamında fiber optik kablo döşenmesi için yapılan kazı sırasında İSKİ'ye ait su borusunun patlaması nedeniyle sular metrelerce yükseğe fışkırdı.
Yoldan geçen araçlar ve bölgedeki bazı iş yerleri patlayan borudan fışkıran suyun yaydığı topraktan etkilendi. Fışkıran sular nedeniyle trafikte de bir süre aksama yaşandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri, suyun akışını kesti.
Ekiplerin, patlayan boru hattındaki tamir çalışması devam ediyor.
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